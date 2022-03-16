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Онлайн-гид "Узнай Москву" подготовил маршруты в честь дня рождения Петра I - РИА Новости, 16.03.2022
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Морская держава
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Онлайн-гид "Узнай Москву" подготовил маршруты в честь дня рождения Петра I
Онлайн-гид "Узнай Москву" подготовил маршруты в честь дня рождения Петра I - РИА Новости, 16.03.2022
Онлайн-гид "Узнай Москву" подготовил маршруты в честь дня рождения Петра I
Онлайн-гид "Узнай Москву" подготовил два маршрута в честь 350-летия со дня рождения Петра I, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:35
2022-03-16T10:29
морская держава
москва
мосгорнаследие
лефортово
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новости - туризм
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Онлайн-гид "Узнай Москву" подготовил два маршрута в честь 350-летия со дня рождения Петра I, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы."На портале "Узнай Москву" опубликовали две экскурсии, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Интерактивный гид содержит подробное описание каждого пункта обоих маршрутов и фотографии расположенных на пути достопримечательностей",- сообщила Сергунина.Отмечается, что эти экскурсии можно использовать для самостоятельной прогулки по историческим местам или ознакомиться с ними прямо из дома, по пути на работу или учебу."Обе экскурсии подготовили столичные краеведы вместе со специалистами Мосгорнаследия. Они включают исторические места Москвы, связанные с Петром I, в том числе памятники архитектуры, построенные по его указу. Первый маршрут охватывает район Лефортово, а второй — территорию между станциями метро "Китай-Город" и "Октябрьская", — сказала Сергунина.Отмечается, что в маршруте по району Лефортово туристам предлагают разгадать тайны Лефортовского парка: старинное название этого места и знаменитые фамилии обладателей резиденций на его территории. Также можно узнать, какой храм был приходским для Первого московского выборного солдатского полка, которым командовал Франц Лефорт, или какой знаменитый госпиталь основал личный врач Петра Великого.Второй маршрут начинается на улице Варварке (у палат бояр Романовых), по пути находится Печатный двор. Во время прогулки москвичи узнают историю Оружейной палаты и церкви Знамения на Шереметевом дворе. Закончится путешествие возле церкви Иоанна Воина на Большой Якиманке.
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москва, мосгорнаследие, лефортово, морская держава, новости - туризм
09:35 16.03.2022 (обновлено: 10:29 16.03.2022)
 

Онлайн-гид "Узнай Москву" подготовил маршруты в честь дня рождения Петра I

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание музея "Палаты бояр Романовых"
Здание музея Палаты бояр Романовых - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Онлайн-гид "Узнай Москву" подготовил два маршрута в честь 350-летия со дня рождения Петра I, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.
"На портале "Узнай Москву" опубликовали две экскурсии, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Интерактивный гид содержит подробное описание каждого пункта обоих маршрутов и фотографии расположенных на пути достопримечательностей",- сообщила Сергунина.
Отмечается, что эти экскурсии можно использовать для самостоятельной прогулки по историческим местам или ознакомиться с ними прямо из дома, по пути на работу или учебу.
"Обе экскурсии подготовили столичные краеведы вместе со специалистами Мосгорнаследия. Они включают исторические места Москвы, связанные с Петром I, в том числе памятники архитектуры, построенные по его указу. Первый маршрут охватывает район Лефортово, а второй — территорию между станциями метро "Китай-Город" и "Октябрьская", — сказала Сергунина.
Отмечается, что в маршруте по району Лефортово туристам предлагают разгадать тайны Лефортовского парка: старинное название этого места и знаменитые фамилии обладателей резиденций на его территории. Также можно узнать, какой храм был приходским для Первого московского выборного солдатского полка, которым командовал Франц Лефорт, или какой знаменитый госпиталь основал личный врач Петра Великого.
Второй маршрут начинается на улице Варварке (у палат бояр Романовых), по пути находится Печатный двор. Во время прогулки москвичи узнают историю Оружейной палаты и церкви Знамения на Шереметевом дворе. Закончится путешествие возле церкви Иоанна Воина на Большой Якиманке.
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