https://ria.ru/20220316/missiya-1778362608.html

Вице-премьер Польши предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО

Вице-премьер Польши предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО - РИА Новости, 16.03.2022

Вице-премьер Польши предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО

Вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T00:51

2022-03-16T00:51

2022-03-16T01:04

в мире

нато

польша

киев

владимир зеленский

украина

ярослав качиньский

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава. Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве."Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины. Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами", — сказал Качиньский.Сейчас в Киеве находятся премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде во вторник.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

польша

киев

украина

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Никита Стома

в мире, нато, польша, киев, владимир зеленский, украина, ярослав качиньский