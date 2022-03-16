https://ria.ru/20220316/minusinsk-1778438769.html

Более 160 объектов обновят к 200-летию Минусинска

Более 160 объектов обновят к 200-летию Минусинска - РИА Новости, 16.03.2022

Более 160 объектов обновят к 200-летию Минусинска

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил, несмотря на санкционные ограничения, выполнить в срок все запланированные работы по обновлению объектов... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:44

2022-03-16T13:44

2022-03-16T13:44

александр усс

минусинск

общество

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил, несмотря на санкционные ограничения, выполнить в срок все запланированные работы по обновлению объектов инфраструктуры города Минусинска, который в 2023 году отметит свой 200-летний юбилей, сообщает пресс-служба главы региона.Об этом он заявил в среду на рабочем совещании, посвященном подготовке к 200-летию Минусинска."Открывая совещание, Александр Усс отметил, что даже в условиях особой экономической ситуации все планы по обновлению южной столицы края к ее юбилею должны быть выполнены в срок... Минусинск отметит юбилей в 2023 году. План-график подготовки к этому событию включает обновление 161 объекта инфраструктуры... В 2022 году должны быть завершены работы на 74 объектах, включая объекты улично-дорожной сети. На сегодня все работы на объектах выполняются по утвержденному плану-графику", - говорится в сообщении.Комплексные реставрационные работы ведутся на шести объектах, в числе которых Минусинский драматический театр, церковь Вознесения, дом Вильнера, дом Яна."Несмотря на все сложности текущего периода, я абсолютно убежден, что важнейшей предпосылкой для сохранения устойчивости экономической ситуации в крае является реализация всех намеченных планов. В первую очередь это касается Минусинска, стоящего на пороге своего 200-летия. Речь идет о масштабных работах по ремонту и строительству, которые должны изменить облик нашей южной столицы", - цитирует Усса пресс-служба.В пресс-службе отмечают, что губернатор призвал жестко контролировать ход работ по утвержденному плану-графику, не допуская срывов сроков и перебоев с поставками материалов и оборудования.

https://ria.ru/20220315/les-1778293384.html

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минусинск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр усс, минусинск, общество, красноярский край