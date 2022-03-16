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Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек - РИА Новости, 16.03.2022
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Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек
Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек - РИА Новости, 16.03.2022
Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Госдуму ускорить принятие законопроектов о маткапитале для одиноких отцов и выплат... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:31
2022-03-16T14:31
общество
госдума рф
татьяна москалькова
материнский капитал
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Госдуму ускорить принятие законопроектов о маткапитале для одиноких отцов и выплат алиментов для школьников, которым уже исполнилось 18 лет."Я хочу попросить (Госдуму) ускорить принятие двух законопроектов, которые инициированы были непосредственно мою как уполномоченным - это о материнском капитале для одиноких отцов и для выплаты алиментов для школьников, достигших 18 лет до окончания школы. Невозможно лишить поддержки молодого человека до окончания школы. Хочу поблагодарить Минтруд за поддержку моей инициативы о выплатах приемным семьям, где имеются дети от 3 до 7 лет", - сказала Москалькова на заседании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей на тему: "О первоочередных мерах поддержки российских семей в современных социально-экономических условиях".
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общество, госдума рф, татьяна москалькова, материнский капитал
14:31 16.03.2022
 
Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек

Омбудсмен Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Госдуму ускорить принятие законопроектов о маткапитале для одиноких отцов и выплат алиментов для школьников, которым уже исполнилось 18 лет.
"Я хочу попросить (Госдуму) ускорить принятие двух законопроектов, которые инициированы были непосредственно мою как уполномоченным - это о материнском капитале для одиноких отцов и для выплаты алиментов для школьников, достигших 18 лет до окончания школы. Невозможно лишить поддержки молодого человека до окончания школы. Хочу поблагодарить Минтруд за поддержку моей инициативы о выплатах приемным семьям, где имеются дети от 3 до 7 лет", - сказала Москалькова на заседании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей на тему: "О первоочередных мерах поддержки российских семей в современных социально-экономических условиях".
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"Рыдал на всю улицу": вся правда о жизни отцов-одиночек
 
ОбществоГосдума РФТатьяна МоскальковаМатеринский капитал
 
 
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