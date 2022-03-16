https://ria.ru/20220316/matkapital-1778449371.html

Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек

Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек - РИА Новости, 16.03.2022

Москалькова попросила ускорить проект о маткапитале для отцов-одиночек

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Госдуму ускорить принятие законопроектов о маткапитале для одиноких отцов и выплат... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:31

2022-03-16T14:31

2022-03-16T14:31

общество

госдума рф

татьяна москалькова

материнский капитал

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Госдуму ускорить принятие законопроектов о маткапитале для одиноких отцов и выплат алиментов для школьников, которым уже исполнилось 18 лет."Я хочу попросить (Госдуму) ускорить принятие двух законопроектов, которые инициированы были непосредственно мою как уполномоченным - это о материнском капитале для одиноких отцов и для выплаты алиментов для школьников, достигших 18 лет до окончания школы. Невозможно лишить поддержки молодого человека до окончания школы. Хочу поблагодарить Минтруд за поддержку моей инициативы о выплатах приемным семьям, где имеются дети от 3 до 7 лет", - сказала Москалькова на заседании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей на тему: "О первоочередных мерах поддержки российских семей в современных социально-экономических условиях".

https://ria.ru/20210904/deti-1748569120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, татьяна москалькова, материнский капитал