https://ria.ru/20220316/maldivy-1778383837.html

Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Мальдивы после отмены ограничений

Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Мальдивы после отмены ограничений - РИА Новости, 16.03.2022

Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Мальдивы после отмены ограничений

Власти Мальдивских островов отменили ПЦР-тесты для всех туристов и обязательное ношение масок, однако эксперты не уверены, что это подстегнет спрос к... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:14

2022-03-16T12:14

2022-03-16T12:14

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Мальдивских островов отменили ПЦР-тесты для всех туристов и обязательное ношение масок, однако эксперты не уверены, что это подстегнет спрос к направлению, сообщает АТОР.По мнению "Интуриста", послабления вряд ли окажут заметное влияние на спрос из-за высокой стоимости авиабилетов. Так, по данным туроператора, при базовой цене в 239 507 рублей (2 028 долларов) тур на семь ночей в отель категории "четыре звезды" в апреле на двоих из-за доплат за авиабилеты обойдется от 409 753 рублей (3 470 долларов).Однако представители компании считают, что отмена ПЦР-тестов привлечет внимание к наземным услугам. Так, туристы, которые привыкли долго отдыхать в теплых странах и сейчас, например, находятся в Дубае, могут сменить локацию и отправиться на Мальдивы.Напомним, российские авиакомпании из-за санкций приостановили выполнение прямых перелетов на Мальдивы. Добраться до Мальдив из Москвы можно с пересадкой в аэропортах ОАЭ, Катара или Турции.В компании ANEX Tour пояснили, что по существу теперь для въезда не нужны и сертификаты о вакцинации. Тем не менее, если свидетельство о прививке есть на английском языке, то рекомендуется его взять с собой.Из обязательных требований для въезда остается только заполнение декларации здоровья за 48 часов до вылета.С 14 марта отменены ПЦР-тесты для непривитых туристов. Прежде им было необходимо пройти молекулярный анализ не менее чем за 96 часов до вылета.С 13 марта на Мальдивах больше не нужно в обязательном порядке носить маску. Однако, если количество положительных результатов на COVID-19 на каком-либо острове превысит 20 процентов, то ношение масок в этом месте вновь станет обязательным. По данным министерства туризма Мальдив, в январе – феврале 2022 года Россия была в лидерах по потоку отдыхающих. Из почти 290 тысяч иностранных гостей, которые посетили островное государство в период с 1 января по 2 марта, 44 тысячи были гражданами России. Доля нашего рынка во въездном потоке на Мальдивы составила 15,2 процента от общего количества международных прибытий.

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

https://ria.ru/20220305/maldivy-1776671728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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