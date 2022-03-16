https://ria.ru/20220316/maldivy-1778383837.html
Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Мальдивы после отмены ограничений
Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Мальдивы после отмены ограничений - РИА Новости, 16.03.2022
Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Мальдивы после отмены ограничений
Власти Мальдивских островов отменили ПЦР-тесты для всех туристов и обязательное ношение масок, однако эксперты не уверены, что это подстегнет спрос к... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:14
2022-03-16T12:14
2022-03-16T12:14
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туризм
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Мальдивских островов отменили ПЦР-тесты для всех туристов и обязательное ношение масок, однако эксперты не уверены, что это подстегнет спрос к направлению, сообщает АТОР.По мнению "Интуриста", послабления вряд ли окажут заметное влияние на спрос из-за высокой стоимости авиабилетов. Так, по данным туроператора, при базовой цене в 239 507 рублей (2 028 долларов) тур на семь ночей в отель категории "четыре звезды" в апреле на двоих из-за доплат за авиабилеты обойдется от 409 753 рублей (3 470 долларов).Однако представители компании считают, что отмена ПЦР-тестов привлечет внимание к наземным услугам. Так, туристы, которые привыкли долго отдыхать в теплых странах и сейчас, например, находятся в Дубае, могут сменить локацию и отправиться на Мальдивы.Напомним, российские авиакомпании из-за санкций приостановили выполнение прямых перелетов на Мальдивы. Добраться до Мальдив из Москвы можно с пересадкой в аэропортах ОАЭ, Катара или Турции.В компании ANEX Tour пояснили, что по существу теперь для въезда не нужны и сертификаты о вакцинации. Тем не менее, если свидетельство о прививке есть на английском языке, то рекомендуется его взять с собой.Из обязательных требований для въезда остается только заполнение декларации здоровья за 48 часов до вылета.С 14 марта отменены ПЦР-тесты для непривитых туристов. Прежде им было необходимо пройти молекулярный анализ не менее чем за 96 часов до вылета.С 13 марта на Мальдивах больше не нужно в обязательном порядке носить маску. Однако, если количество положительных результатов на COVID-19 на каком-либо острове превысит 20 процентов, то ношение масок в этом месте вновь станет обязательным. По данным министерства туризма Мальдив, в январе – феврале 2022 года Россия была в лидерах по потоку отдыхающих. Из почти 290 тысяч иностранных гостей, которые посетили островное государство в период с 1 января по 2 марта, 44 тысячи были гражданами России. Доля нашего рынка во въездном потоке на Мальдивы составила 15,2 процента от общего количества международных прибытий.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, москва, anex tour, интурист, коронавирус covid-19, туристы, мальдивы, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Мальдивы после отмены ограничений
Туроператоры: ковид-послабления на Мальдивах не увеличат поток отдыхающих из России
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Власти Мальдивских островов отменили ПЦР-тесты для всех туристов и обязательное ношение масок, однако эксперты не уверены, что это подстегнет спрос к направлению, сообщает
АТОР.
По мнению "Интуриста", послабления вряд ли окажут заметное влияние на спрос из-за высокой стоимости авиабилетов. Так, по данным туроператора, при базовой цене в 239 507 рублей (2 028 долларов) тур на семь ночей в отель категории "четыре звезды" в апреле на двоих из-за доплат за авиабилеты обойдется от 409 753 рублей (3 470 долларов).
Однако представители компании считают, что отмена ПЦР-тестов привлечет внимание к наземным услугам. Так, туристы, которые привыкли долго отдыхать в теплых странах и сейчас, например, находятся в Дубае, могут сменить локацию и отправиться на Мальдивы.
Напомним, российские авиакомпании из-за санкций приостановили выполнение прямых перелетов на Мальдивы. Добраться до Мальдив из Москвы можно с пересадкой в аэропортах ОАЭ, Катара или Турции.
В компании ANEX Tour пояснили, что по существу теперь для въезда не нужны и сертификаты о вакцинации. Тем не менее, если свидетельство о прививке есть на английском языке, то рекомендуется его взять с собой.
Из обязательных требований для въезда остается только заполнение декларации здоровья за 48 часов до вылета.
С 14 марта отменены ПЦР-тесты для непривитых туристов. Прежде им было необходимо пройти молекулярный анализ не менее чем за 96 часов до вылета.
С 13 марта на Мальдивах больше не нужно в обязательном порядке носить маску. Однако, если количество положительных результатов на COVID-19 на каком-либо острове превысит 20 процентов, то ношение масок в этом месте вновь станет обязательным.
По данным министерства туризма Мальдив, в январе – феврале 2022 года Россия была в лидерах по потоку отдыхающих. Из почти 290 тысяч иностранных гостей, которые посетили островное государство в период с 1 января по 2 марта, 44 тысячи были гражданами России. Доля нашего рынка во въездном потоке на Мальдивы составила 15,2 процента от общего количества международных прибытий.