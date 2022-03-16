https://ria.ru/20220316/lnr-1778501184.html
В ЛНР возле освобожденного Беловодска нашли тайник с оружием и боеприпасами
В ЛНР возле освобожденного Беловодска нашли тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 16.03.2022
В ЛНР возле освобожденного Беловодска нашли тайник с оружием и боеприпасами
Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники Генпрокуратуры и МВД Луганской народной республики в лесополосе вблизи освобожденного поселка Беловодск,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:29
2022-03-16T17:29
2022-03-16T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники Генпрокуратуры и МВД Луганской народной республики в лесополосе вблизи освобожденного поселка Беловодск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Работниками прокуратуры Беловодского района ЛНР совместно с сотрудниками Беловодского РОВД МВД ЛНР в лесополосе в районе поселка городского типа Беловодск в водосточной трубе обнаружен тайник", - сказал представитель пресс-службы генпрокуратуры. Он уточнил, что в оружейном схроне обнаружили три автомата Калашникова, магазины к ним, более 560 патронов и 70 гранатометных выстрелов. По данному факту проводится проверка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/trofei-1777616948.html
https://ria.ru/20220316/oruzhie-1778426552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, мвд лнр, россия, ситуация в днр и лнр, украина
В ЛНР возле освобожденного Беловодска нашли тайник с оружием и боеприпасами
В ЛНР возле освобожденного поселка Беловодск нашли тайник с оружием и боеприпасами