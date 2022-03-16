https://ria.ru/20220316/lipetskaya-1778421526.html

Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков

Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков - РИА Новости, 16.03.2022

Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области, которые учатся в Воронежском государственном медицинском... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:39

2022-03-16T12:39

2022-03-16T12:39

липецкая область

общество

игорь артамонов

воронежский государственный университет

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области, которые учатся в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко, где рассказал о мерах их поддержки, сообщили в пресс-службе администрации региона.В пресс-службе отметили, что губернатор ответил на многочисленные вопросы. В основном они касались развития здравоохранения в области, условий для реализации молодых врачей, мер государственной поддержки, перспективах возвращения выпускников в родной регион."Артамонов рассказал студентам о комплексном решении проблемы обеспечения медицинскими кадрами региона совместно с ВГМУ. Студенты в свою очередь озвучили предложения по обеспечению научной деятельности врачей, социальной поддержки, а также повышению квалификации и карьерного роста. Все они будут рассмотрены", - подчеркнули в пресс-службе

https://ria.ru/20220315/obuchenie-1778308988.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, игорь артамонов, воронежский государственный университет, липецкая область