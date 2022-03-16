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Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков - РИА Новости, 16.03.2022
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Липецкая область
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Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков
Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков - РИА Новости, 16.03.2022
Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области, которые учатся в Воронежском государственном медицинском... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:39
2022-03-16T12:39
липецкая область
общество
игорь артамонов
воронежский государственный университет
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области, которые учатся в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко, где рассказал о мерах их поддержки, сообщили в пресс-службе администрации региона.В пресс-службе отметили, что губернатор ответил на многочисленные вопросы. В основном они касались развития здравоохранения в области, условий для реализации молодых врачей, мер государственной поддержки, перспективах возвращения выпускников в родной регион."Артамонов рассказал студентам о комплексном решении проблемы обеспечения медицинскими кадрами региона совместно с ВГМУ. Студенты в свою очередь озвучили предложения по обеспечению научной деятельности врачей, социальной поддержки, а также повышению квалификации и карьерного роста. Все они будут рассмотрены", - подчеркнули в пресс-службе
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общество, игорь артамонов, воронежский государственный университет, липецкая область
12:39 16.03.2022
 

Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области, которые учатся в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко, где рассказал о мерах их поддержки, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"В регионе создаются условия для реализации и карьерного роста молодых кадров. Строятся новые лечебные учреждения, существуют разнообразные меры поддержки, такие как "Губернаторский миллион", "Земский доктор", также врачи получают единовременные выплаты. Мы готовы решать проблему дефицита кадров в медицине финансово. Например, рассматриваем возможность выплачивать премии студентам, которые планируют вернуться в регион", - сказал Артамонов.
В пресс-службе отметили, что губернатор ответил на многочисленные вопросы. В основном они касались развития здравоохранения в области, условий для реализации молодых врачей, мер государственной поддержки, перспективах возвращения выпускников в родной регион.
"Артамонов рассказал студентам о комплексном решении проблемы обеспечения медицинскими кадрами региона совместно с ВГМУ. Студенты в свою очередь озвучили предложения по обеспечению научной деятельности врачей, социальной поддержки, а также повышению квалификации и карьерного роста. Все они будут рассмотрены", - подчеркнули в пресс-службе
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Липецкая областьОбществоИгорь АртамоновВоронежский государственный университетЛипецкая область
 
 
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