Власти Липецкой области поддержат студентов-медиков
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области
ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области, которые учатся в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко, где рассказал о мерах их поддержки, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"В регионе создаются условия для реализации и карьерного роста молодых кадров. Строятся новые лечебные учреждения, существуют разнообразные меры поддержки, такие как "Губернаторский миллион", "Земский доктор", также врачи получают единовременные выплаты. Мы готовы решать проблему дефицита кадров в медицине финансово. Например, рассматриваем возможность выплачивать премии студентам, которые планируют вернуться в регион", - сказал Артамонов.
В пресс-службе отметили, что губернатор ответил на многочисленные вопросы. В основном они касались развития здравоохранения в области, условий для реализации молодых врачей, мер государственной поддержки, перспективах возвращения выпускников в родной регион.
"Артамонов рассказал студентам о комплексном решении проблемы обеспечения медицинскими кадрами региона совместно с ВГМУ. Студенты в свою очередь озвучили предложения по обеспечению научной деятельности врачей, социальной поддержки, а также повышению квалификации и карьерного роста. Все они будут рассмотрены", - подчеркнули в пресс-службе