https://ria.ru/20220316/krym-1778457015.html
В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме"
В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме" - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме"
Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов презентовал в МИД РФ информационную брошюру "25 РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:13
2022-03-16T15:13
2022-03-16T15:13
россия
севастополь
оон
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758427333_275:0:3071:1573_1920x0_80_0_0_74de8a43699eb54fc518be82436f98c3.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов презентовал в МИД РФ информационную брошюру "25 вопросов о Крыме"."Советский Союз активно распространял свою печатную продукцию за границей, потому что его тоже блокировали, но такой блокады как сейчас и такой информационной и экономической войны как сейчас против Советского Союза не было. Мы такого не переживали", - сказал Мурадов на презентации.Брошюра будет издана на 22 языках мира, она в формате "вопрос-ответ" рассказывает, как и почему Крым воссоединился с Россией. На обложке - визитная карточка полуострова замок-дворец "Ласточкино гнездо"."Она издана в условиях полной информационной блокады. Мы вынуждены вернуться к формату издания печатных материалов", - подчеркнул постпред.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220316/kontsert-1778442303.html
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758427333_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c3bc6ce3c2d3222c43c15a468d1e306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, оон, республика крым, общество
В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме"
Информационную брошюру "25 вопросов о Крыме" презентовали в МИД
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов презентовал в МИД РФ информационную брошюру "25 вопросов о Крыме".
"Советский Союз активно распространял свою печатную продукцию за границей, потому что его тоже блокировали, но такой блокады как сейчас и такой информационной и экономической войны как сейчас против Советского Союза не было. Мы такого не переживали", - сказал Мурадов на презентации.
Брошюра будет издана на 22 языках мира, она в формате "вопрос-ответ" рассказывает, как и почему Крым воссоединился с Россией
. На обложке - визитная карточка полуострова замок-дворец "Ласточкино гнездо".
"Она издана в условиях полной информационной блокады. Мы вынуждены вернуться к формату издания печатных материалов", - подчеркнул постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".