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В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме" - РИА Новости, 16.03.2022
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В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме"
В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме" - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме"
Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов презентовал в МИД РФ информационную брошюру "25 РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:13
2022-03-16T15:13
россия
севастополь
оон
республика крым
общество
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов презентовал в МИД РФ информационную брошюру "25 вопросов о Крыме"."Советский Союз активно распространял свою печатную продукцию за границей, потому что его тоже блокировали, но такой блокады как сейчас и такой информационной и экономической войны как сейчас против Советского Союза не было. Мы такого не переживали", - сказал Мурадов на презентации.Брошюра будет издана на 22 языках мира, она в формате "вопрос-ответ" рассказывает, как и почему Крым воссоединился с Россией. На обложке - визитная карточка полуострова замок-дворец "Ласточкино гнездо"."Она издана в условиях полной информационной блокады. Мы вынуждены вернуться к формату издания печатных материалов", - подчеркнул постпред.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
севастополь
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россия, севастополь, оон, республика крым, общество
15:13 16.03.2022
 
В МИД презентовали брошюру "25 вопросов о Крыме"

Информационную брошюру "25 вопросов о Крыме" презентовали в МИД

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов презентовал в МИД РФ информационную брошюру "25 вопросов о Крыме".
"Советский Союз активно распространял свою печатную продукцию за границей, потому что его тоже блокировали, но такой блокады как сейчас и такой информационной и экономической войны как сейчас против Советского Союза не было. Мы такого не переживали", - сказал Мурадов на презентации.
Брошюра будет издана на 22 языках мира, она в формате "вопрос-ответ" рассказывает, как и почему Крым воссоединился с Россией. На обложке - визитная карточка полуострова замок-дворец "Ласточкино гнездо".
"Она издана в условиях полной информационной блокады. Мы вынуждены вернуться к формату издания печатных материалов", - подчеркнул постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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