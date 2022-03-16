Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/krovoprolitie-1778483852.html
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию - РИА Новости, 16.03.2022
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию
Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:41
2022-03-16T17:02
владимир путин
в мире
россия
украина
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_0:220:3146:1989_1920x0_80_0_0_cb7d7466df902f3ee5caedad69badbba.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников, заявил президент РФ Владимир Путин."Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие. Им поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведанными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_df6548a047f27226c88d8b2613b959ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, россия, украина, оружие
16:41 16.03.2022 (обновлено: 17:02 16.03.2022)
 
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию

Президент Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие. Им поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведанными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников", - сказал Путин на совещании.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал темы переговоров России и Украины
 
Владимир ПутинВ миреРоссияУкраинаОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала