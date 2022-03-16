https://ria.ru/20220316/krovoprolitie-1778483852.html

Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию

Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию - РИА Новости, 16.03.2022

Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию

Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:41

2022-03-16T16:41

2022-03-16T17:02

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников, заявил президент РФ Владимир Путин."Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие. Им поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведанными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, в мире, россия, украина, оружие