https://ria.ru/20220316/krovoprolitie-1778483852.html
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию - РИА Новости, 16.03.2022
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию
Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:41
2022-03-16T16:41
2022-03-16T17:02
владимир путин
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россия
украина
оружие
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников, заявил президент РФ Владимир Путин."Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие. Им поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведанными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, в мире, россия, украина, оружие
16:41 16.03.2022 (обновлено: 17:02 16.03.2022)
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию
Президент Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию