https://ria.ru/20220316/kredity-1778510415.html
Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам
Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам - РИА Новости, 16.03.2022
Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам
Власти Российской Федерации сохранят, а при возможности обсудят увеличение объемов инфраструктурных кредитов регионам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:54
2022-03-16T17:54
2022-03-16T17:54
экономика
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_5dadfa34d8233c114bc28380a6afc046.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Российской Федерации сохранят, а при возможности обсудят увеличение объемов инфраструктурных кредитов регионам, заявил президент РФ Владимир Путин."При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объема инфраструктурных кредитов. Это возможно, это можно сделать. В целом будем внимательно отслеживать ситуацию с региональными финансами, принимать дополнительные решения по их поддержке, если это будет необходимо",- добавил он.
https://ria.ru/20220316/problemy-1778497533.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c805574a77860ff230b607ec6589d831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, общество
Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам
Путин: власти сохранят объемы инфраструктурных кредитов регионам, обсудят их увеличение
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Российской Федерации сохранят, а при возможности обсудят увеличение объемов инфраструктурных кредитов регионам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сохраним объемы инфраструктурных бюджетных кредитов. Поручаю правительству организовать гибкое управление этой программой. Учесть все трудности, связанные с реализацией проектов", - сказал Путин
в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ
.
"При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объема инфраструктурных кредитов. Это возможно, это можно сделать. В целом будем внимательно отслеживать ситуацию с региональными финансами, принимать дополнительные решения по их поддержке, если это будет необходимо",- добавил он.