https://ria.ru/20220316/kredity-1778510415.html

Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам

Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам - РИА Новости, 16.03.2022

Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам

Власти Российской Федерации сохранят, а при возможности обсудят увеличение объемов инфраструктурных кредитов регионам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:54

2022-03-16T17:54

2022-03-16T17:54

экономика

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Российской Федерации сохранят, а при возможности обсудят увеличение объемов инфраструктурных кредитов регионам, заявил президент РФ Владимир Путин."При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объема инфраструктурных кредитов. Это возможно, это можно сделать. В целом будем внимательно отслеживать ситуацию с региональными финансами, принимать дополнительные решения по их поддержке, если это будет необходимо",- добавил он.

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россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, владимир путин, общество