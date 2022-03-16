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Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам
Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам - РИА Новости, 16.03.2022
Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам
Власти Российской Федерации сохранят, а при возможности обсудят увеличение объемов инфраструктурных кредитов регионам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:54
2022-03-16T17:54
экономика
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Российской Федерации сохранят, а при возможности обсудят увеличение объемов инфраструктурных кредитов регионам, заявил президент РФ Владимир Путин."При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объема инфраструктурных кредитов. Это возможно, это можно сделать. В целом будем внимательно отслеживать ситуацию с региональными финансами, принимать дополнительные решения по их поддержке, если это будет необходимо",- добавил он.
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экономика, россия, владимир путин, общество
17:54 16.03.2022
 
Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам

Путин: власти сохранят объемы инфраструктурных кредитов регионам, обсудят их увеличение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Российской Федерации сохранят, а при возможности обсудят увеличение объемов инфраструктурных кредитов регионам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сохраним объемы инфраструктурных бюджетных кредитов. Поручаю правительству организовать гибкое управление этой программой. Учесть все трудности, связанные с реализацией проектов", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
"При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объема инфраструктурных кредитов. Это возможно, это можно сделать. В целом будем внимательно отслеживать ситуацию с региональными финансами, принимать дополнительные решения по их поддержке, если это будет необходимо",- добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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