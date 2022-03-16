https://ria.ru/20220316/kredit-1778505600.html

Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов

Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов - РИА Новости, 16.03.2022

Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов

Минфин РФ дополнительно предоставит каждому региону кредитную линию в размере 10% от общего объема его доходов, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:42

2022-03-16T17:42

2022-03-16T17:42

экономика

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минфин РФ дополнительно предоставит каждому региону кредитную линию в размере 10% от общего объема его доходов, заявил президент Владимир Путин."Министерство финансов дополнительно предоставит безусловную кредитную линию каждому субъекту Российской Федерации. Она составит 10% от общего объема доходов со сроком погашения не ранее конца текущего года", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

https://ria.ru/20220315/regiony-1778291420.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)