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Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов - РИА Новости, 16.03.2022
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Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов
Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов - РИА Новости, 16.03.2022
Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов
Минфин РФ дополнительно предоставит каждому региону кредитную линию в размере 10% от общего объема его доходов, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:42
2022-03-16T17:42
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минфин РФ дополнительно предоставит каждому региону кредитную линию в размере 10% от общего объема его доходов, заявил президент Владимир Путин."Министерство финансов дополнительно предоставит безусловную кредитную линию каждому субъекту Российской Федерации. Она составит 10% от общего объема доходов со сроком погашения не ранее конца текущего года", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
https://ria.ru/20220315/regiony-1778291420.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
17:42 16.03.2022
 
Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов

Президент Путин: Минфин предоставит регионам кредитную линию в размере 10% от их доходов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минфин РФ дополнительно предоставит каждому региону кредитную линию в размере 10% от общего объема его доходов, заявил президент Владимир Путин.
"Министерство финансов дополнительно предоставит безусловную кредитную линию каждому субъекту Российской Федерации. Она составит 10% от общего объема доходов со сроком погашения не ранее конца текущего года", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 16:20
Патрушев призвал детально проанализировать экономические угрозы в регионах
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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