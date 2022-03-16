https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778398973.html

В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2022

В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:03

2022-03-16T11:03

2022-03-16T12:01

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."<...> количество госпитализаций <...> снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3 процента", — добавили в штабе.Рост числа госпитализаций зафиксировали в 20 субъектах, снижение — в 64. В одном регионе ситуация не изменилась.Всего за сутки в России выявили 36 519 новых случаев COVID-19, умерли 576 человек.Выздоровели 118 009 пациентов, или на 0,3 процента меньше по сравнению с 15 марта.

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19