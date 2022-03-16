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В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2022
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:03
2022-03-16T11:03
2022-03-16T12:01
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."<...> количество госпитализаций <...> снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3 процента", — добавили в штабе.Рост числа госпитализаций зафиксировали в 20 субъектах, снижение — в 64. В одном регионе ситуация не изменилась.Всего за сутки в России выявили 36 519 новых случаев COVID-19, умерли 576 человек.Выздоровели 118 009 пациентов, или на 0,3 процента меньше по сравнению с 15 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:03 16.03.2022 (обновлено: 12:01 16.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 36 519 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"<...> количество госпитализаций <...> снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3 процента", — добавили в штабе.
Рост числа госпитализаций зафиксировали в 20 субъектах, снижение — в 64. В одном регионе ситуация не изменилась.
Всего за сутки в России
выявили 36 519 новых случаев COVID-19, умерли 576 человек.
Выздоровели 118 009 пациентов, или на 0,3 процента меньше по сравнению с 15 марта.