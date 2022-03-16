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В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778398973.html
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.03.2022
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:03
2022-03-16T12:01
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."&lt;...&gt; количество госпитализаций &lt;...&gt; снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3 процента", — добавили в штабе.Рост числа госпитализаций зафиксировали в 20 субъектах, снижение — в 64. В одном регионе ситуация не изменилась.Всего за сутки в России выявили 36 519 новых случаев COVID-19, умерли 576 человек.Выздоровели 118 009 пациентов, или на 0,3 процента меньше по сравнению с 15 марта.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:03 16.03.2022 (обновлено: 12:01 16.03.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19

За сутки в России выявили 36 519 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский работник
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России за сутки госпитализировали 5945 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"<...> количество госпитализаций <...> снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 18,3 процента", — добавили в штабе.
Рост числа госпитализаций зафиксировали в 20 субъектах, снижение — в 64. В одном регионе ситуация не изменилась.
Всего за сутки в России выявили 36 519 новых случаев COVID-19, умерли 576 человек.
Выздоровели 118 009 пациентов, или на 0,3 процента меньше по сравнению с 15 марта.
 
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