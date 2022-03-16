https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html
Большие цели. Как Китай будет развиваться в 2022 году
Большие цели. Как Китай будет развиваться в 2022 году - РИА Новости, 16.03.2022
Большие цели. Как Китай будет развиваться в 2022 году
Март – традиционно самый важный месяц в китайской политической жизни. Каждый год в этом месяце проходят крупнейшие съезды –заседание Всекитайского собрания... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:37
2022-03-16T13:37
2022-03-16T13:37
россия-китай: главное
китай
ли кэцян
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 16 мар – Проект "Россия-Китай: Главное". Март – традиционно самый важный месяц в китайской политической жизни. Каждый год в этом месяце проходят крупнейшие съезды –заседание Всекитайского собрания народных представителей – парламента страны и Народного политического консультативного совета Китая. Эти съезды также называют "двумя сессиями" и ежегодно они собирают в Пекине тысячи представителей политической и деловой элиты страны. В этом году съезды прошли сразу после успешного завершения зимней Олимпиады. Однако, в то же время в стране случилась крупнейшая за последние два года вспышка коронавирусной инфекции. Как прошли "две сессии", и что теперь изменится в КНР – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Развитие и процветаниеОдной из главных интриг "двух сессий" были показатели роста ВВП Китая. В прошлом году на съезде ВСНП депутаты приняли новый, 14-й пятилетний план развития. И если раньше пятилетки включали в себя план роста ВВП на ближайшие пять лет, то теперь каждый год цели определяют отдельно.Китай стал единственной крупной мировой экономикой, показавшей рост, – на 2,3 процента в первом пандемийном 2020 году. Спустя год ВВП страны увеличился на 8,1 процента. Экономическому росту способствовала, в числе прочего, политика нулевой терпимости к коронавирусу. В 2022 году ВВП Китая должен вырасти на 5,5 процента, объявил на съезде премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он также подчеркнул, что, несмотря на новые вызовы и риски, экономика страны продолжит устойчиво развиваться.Помимо прочего, по итогам "двух съездов" было решено увеличить расходы на оборону до 229,5 миллиардов долларов – на 7,1 процента. Это больше, чем в 2021 году – 209 миллиардов долларов. Увеличение расходов на оборону связывают с новой политикой США в Тихоокеанском регионе. В 2021 году в АТР появился новый военный блок AUKUS Австралия-Великобритания-США.Особое внимание уделили делегаты и инициативе председателя Си Цзиньпина о "всеобщем процветании". Впервые о ней объявили весной 2021 года, и идею бурно обсуждали. Некоторые подозревали, что такая политика нацелена на то, чтобы избавиться от богачей и наказать крупных бизнесменов. Однако, власти КНР не раз подчеркивали, что главная цель программы – сбалансировать развитие страны, перенаправить ресурсы в отсталые регионы, дать возможность их жителям получить свой "кусок пирога"."Всеобщее процветание", как утверждают официальные лица, не означает "эгалитаризма" или равного распределения богатства. Программа нацелена на повышение доходов в отдаленных и сельских районах среди малоимущего населения, а также на усовершенствование системы налогообложения — корректировку чрезмерных доходов и запрет незаконных доходов. Помимо этого, поощряются благотворительные инициативы.Цифровая экономикаО цифровой экономике в Китае говорят уже не первый год, и цифровизацию действительно можно наблюдать во многих сферах китайского общества. Например, торговля в Китае практически полностью перешла в онлайн. В Отчете о работе правительства в 2021 году перечислены четыре столпа цифровой экономики: содействие технологическим инновациям, оптимизация и модернизация индустрий, борьба с ограничением поставок и качественный рост. Эти цели достигнуты за счет поддержки научных исследований и технологических разработок, усиления стимулов для корпоративных инноваций, а также повышения конкурентоспособности в таких сферах, как 5G, обработка больших данных, искусственный интеллект, промышленный интернет и промышленная цифровизация.Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин указал, что в этом году его ведомство будет работать над тем, чтобы количество базовых станций 5G превысило 2 миллиона (по сравнению с нынешними 1,43 миллиона). Поскольку технологический прогресс набирает обороты, традиционные бренды должны быть готовы идти в ногу со временем. А это значит, что цифровизация коснется еще большего количества отраслей и бизнесов.Одним из самых популярных способов продать товар или услугу – от картошки до запуска спутника в космос – стали интернет-трансляции. Рост сектора коммерческих лайвстримов был настолько стремительным, что в 2021 году что в 2021 году в Китае даже прогремел ряд скандалов. Некоторые известные стримеры были оштрафованы за уклонение от уплаты налогов.Инцидент не остался незамеченным, и на "двух сессиях" депутаты предложили правила регулирования электронной коммерции "в прямом эфире". К ним относятся новые профессиональные лицензии, налоговые меры и более подробная классификация прямых трансляций — для уменьшения нарушений со стороны платформ, на которых они проходят.Углеродные целиТема углеродной нейтральности не покидает первые полосы китайских СМИ. Пекин поставил перед собой две амбициозные цели по выбросам СО2: достижение пика выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности - к 2060 году. Для достижения этих целей в Китае проводят масштабные реформы в сфере электроэнергетики, металлургии, в строительстве и автопромышленности.Так, например, основатель автопроизводителя Geely Automobile Ли Шуфу предложил перейти на автомобили, работающие на метаноле. Депутат ВСНП, основатель и генеральный директор компании по производству электроники Xiaomi Лэй Цзюнь предложил создать общенациональную систему переработки электронных отходов. А делегат НПКСК и основатель китайской поисковой системы Baidu Робин Ли выдвинул идею "Зеленого искусственного интеллекта", предусматривающую использование "зеленого" электричества и технологий на основе ИИ для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углерода повсюду, от дорог до центров обработки данных. А член ВСНП и основатель Tencent Пони Ма отметил потенциал "голубого углерода" — углерода, содержащегося в морской воде.По мере того, как Китай продвигается в своих усилиях по сокращению выбросов углерода, осведомленность общественности по таким вопросам, как изменение климата, будет заметно повышаться, уверены депутаты. Это, в свою очередь, повлияет на требования к крупным корпорациям, а вслед за этим и на повседневную жизнь и качество жизни простых китайцев.
https://ria.ru/20220315/investitsii-1778249974.html
https://ria.ru/20220309/kitay-1777246923.html
https://ria.ru/20220309/stantsii-1777329259.html
https://ria.ru/20220304/kitay-1776470615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ли кэцян, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей
МОСКВА, 16 мар – Проект "Россия-Китай: Главное"
. Март – традиционно самый важный месяц в китайской политической жизни. Каждый год в этом месяце проходят крупнейшие съезды –заседание Всекитайского собрания народных представителей – парламента страны и Народного политического консультативного совета Китая. Эти съезды также называют "двумя сессиями" и ежегодно они собирают в Пекине тысячи представителей политической и деловой элиты страны. В этом году съезды прошли сразу после успешного завершения зимней Олимпиады. Однако, в то же время в стране случилась крупнейшая за последние два года вспышка коронавирусной инфекции. Как прошли "две сессии", и что теперь изменится в КНР – в материале проекта "Россия-Китай: главное".
Развитие и процветание
Одной из главных интриг "двух сессий" были показатели роста ВВП Китая
. В прошлом году на съезде ВСНП
депутаты приняли новый, 14-й пятилетний план развития. И если раньше пятилетки включали в себя план роста ВВП на ближайшие пять лет, то теперь каждый год цели определяют отдельно.
Китай стал единственной крупной мировой экономикой, показавшей рост, – на 2,3 процента в первом пандемийном 2020 году. Спустя год ВВП страны увеличился на 8,1 процента. Экономическому росту способствовала, в числе прочего, политика нулевой терпимости к коронавирусу. В 2022 году ВВП Китая должен вырасти на 5,5 процента, объявил на съезде премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
. Он также подчеркнул, что, несмотря на новые вызовы и риски, экономика страны продолжит устойчиво развиваться.
Помимо прочего, по итогам "двух съездов" было решено увеличить расходы на оборону до 229,5 миллиардов долларов – на 7,1 процента. Это больше, чем в 2021 году – 209 миллиардов долларов. Увеличение расходов на оборону связывают с новой политикой США в Тихоокеанском регионе. В 2021 году в АТР появился новый военный блок AUKUS Австралия-Великобритания-США.
Особое внимание уделили делегаты и инициативе председателя Си Цзиньпина
о "всеобщем процветании". Впервые о ней объявили весной 2021 года, и идею бурно обсуждали. Некоторые подозревали, что такая политика нацелена на то, чтобы избавиться от богачей и наказать крупных бизнесменов. Однако, власти КНР не раз подчеркивали, что главная цель программы – сбалансировать развитие страны, перенаправить ресурсы в отсталые регионы, дать возможность их жителям получить свой "кусок пирога".
"Всеобщее процветание", как утверждают официальные лица, не означает "эгалитаризма" или равного распределения богатства. Программа нацелена на повышение доходов в отдаленных и сельских районах среди малоимущего населения, а также на усовершенствование системы налогообложения — корректировку чрезмерных доходов и запрет незаконных доходов. Помимо этого, поощряются благотворительные инициативы.
Цифровая экономика
О цифровой экономике в Китае говорят уже не первый год, и цифровизацию действительно можно наблюдать во многих сферах китайского общества. Например, торговля в Китае практически полностью перешла в онлайн. В Отчете о работе правительства в 2021 году перечислены четыре столпа цифровой экономики: содействие технологическим инновациям, оптимизация и модернизация индустрий, борьба с ограничением поставок и качественный рост. Эти цели достигнуты за счет поддержки научных исследований и технологических разработок, усиления стимулов для корпоративных инноваций, а также повышения конкурентоспособности в таких сферах, как 5G, обработка больших данных, искусственный интеллект, промышленный интернет и промышленная цифровизация.
Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин указал, что в этом году его ведомство будет работать над тем, чтобы количество базовых станций 5G превысило 2 миллиона (по сравнению с нынешними 1,43 миллиона). Поскольку технологический прогресс набирает обороты, традиционные бренды должны быть готовы идти в ногу со временем. А это значит, что цифровизация коснется еще большего количества отраслей и бизнесов.
Одним из самых популярных способов продать товар или услугу – от картошки до запуска спутника в космос – стали интернет-трансляции. Рост сектора коммерческих лайвстримов был настолько стремительным, что в 2021 году что в 2021 году в Китае даже прогремел ряд скандалов. Некоторые известные стримеры были оштрафованы за уклонение от уплаты налогов.
Инцидент не остался незамеченным, и на "двух сессиях" депутаты предложили правила регулирования электронной коммерции "в прямом эфире". К ним относятся новые профессиональные лицензии, налоговые меры и более подробная классификация прямых трансляций — для уменьшения нарушений со стороны платформ, на которых они проходят.
Углеродные цели
Тема углеродной нейтральности не покидает первые полосы китайских СМИ. Пекин поставил перед собой две амбициозные цели по выбросам СО2: достижение пика выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности - к 2060 году. Для достижения этих целей в Китае проводят масштабные реформы в сфере электроэнергетики, металлургии, в строительстве и автопромышленности.
Так, например, основатель автопроизводителя Geely Automobile
Ли Шуфу предложил перейти на автомобили, работающие на метаноле. Депутат ВСНП, основатель и генеральный директор компании по производству электроники Xiaomi Лэй Цзюнь предложил создать общенациональную систему переработки электронных отходов. А делегат НПКСК и основатель китайской поисковой системы Baidu
Робин Ли выдвинул идею "Зеленого искусственного интеллекта", предусматривающую использование "зеленого" электричества и технологий на основе ИИ для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углерода повсюду, от дорог до центров обработки данных. А член ВСНП и основатель Tencent Пони Ма отметил потенциал "голубого углерода" — углерода, содержащегося в морской воде.
По мере того, как Китай продвигается в своих усилиях по сокращению выбросов углерода, осведомленность общественности по таким вопросам, как изменение климата, будет заметно повышаться, уверены депутаты. Это, в свою очередь, повлияет на требования к крупным корпорациям, а вслед за этим и на повседневную жизнь и качество жизни простых китайцев.