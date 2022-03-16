https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html

Большие цели. Как Китай будет развиваться в 2022 году

Большие цели. Как Китай будет развиваться в 2022 году - РИА Новости, 16.03.2022

Большие цели. Как Китай будет развиваться в 2022 году

Март – традиционно самый важный месяц в китайской политической жизни. Каждый год в этом месяце проходят крупнейшие съезды –заседание Всекитайского собрания... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:37

2022-03-16T13:37

2022-03-16T13:37

россия-китай: главное

китай

ли кэцян

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 16 мар – Проект "Россия-Китай: Главное". Март – традиционно самый важный месяц в китайской политической жизни. Каждый год в этом месяце проходят крупнейшие съезды –заседание Всекитайского собрания народных представителей – парламента страны и Народного политического консультативного совета Китая. Эти съезды также называют "двумя сессиями" и ежегодно они собирают в Пекине тысячи представителей политической и деловой элиты страны. В этом году съезды прошли сразу после успешного завершения зимней Олимпиады. Однако, в то же время в стране случилась крупнейшая за последние два года вспышка коронавирусной инфекции. Как прошли "две сессии", и что теперь изменится в КНР – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Развитие и процветаниеОдной из главных интриг "двух сессий" были показатели роста ВВП Китая. В прошлом году на съезде ВСНП депутаты приняли новый, 14-й пятилетний план развития. И если раньше пятилетки включали в себя план роста ВВП на ближайшие пять лет, то теперь каждый год цели определяют отдельно.Китай стал единственной крупной мировой экономикой, показавшей рост, – на 2,3 процента в первом пандемийном 2020 году. Спустя год ВВП страны увеличился на 8,1 процента. Экономическому росту способствовала, в числе прочего, политика нулевой терпимости к коронавирусу. В 2022 году ВВП Китая должен вырасти на 5,5 процента, объявил на съезде премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он также подчеркнул, что, несмотря на новые вызовы и риски, экономика страны продолжит устойчиво развиваться.Помимо прочего, по итогам "двух съездов" было решено увеличить расходы на оборону до 229,5 миллиардов долларов – на 7,1 процента. Это больше, чем в 2021 году – 209 миллиардов долларов. Увеличение расходов на оборону связывают с новой политикой США в Тихоокеанском регионе. В 2021 году в АТР появился новый военный блок AUKUS Австралия-Великобритания-США.Особое внимание уделили делегаты и инициативе председателя Си Цзиньпина о "всеобщем процветании". Впервые о ней объявили весной 2021 года, и идею бурно обсуждали. Некоторые подозревали, что такая политика нацелена на то, чтобы избавиться от богачей и наказать крупных бизнесменов. Однако, власти КНР не раз подчеркивали, что главная цель программы – сбалансировать развитие страны, перенаправить ресурсы в отсталые регионы, дать возможность их жителям получить свой "кусок пирога"."Всеобщее процветание", как утверждают официальные лица, не означает "эгалитаризма" или равного распределения богатства. Программа нацелена на повышение доходов в отдаленных и сельских районах среди малоимущего населения, а также на усовершенствование системы налогообложения — корректировку чрезмерных доходов и запрет незаконных доходов. Помимо этого, поощряются благотворительные инициативы.Цифровая экономикаО цифровой экономике в Китае говорят уже не первый год, и цифровизацию действительно можно наблюдать во многих сферах китайского общества. Например, торговля в Китае практически полностью перешла в онлайн. В Отчете о работе правительства в 2021 году перечислены четыре столпа цифровой экономики: содействие технологическим инновациям, оптимизация и модернизация индустрий, борьба с ограничением поставок и качественный рост. Эти цели достигнуты за счет поддержки научных исследований и технологических разработок, усиления стимулов для корпоративных инноваций, а также повышения конкурентоспособности в таких сферах, как 5G, обработка больших данных, искусственный интеллект, промышленный интернет и промышленная цифровизация.Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин указал, что в этом году его ведомство будет работать над тем, чтобы количество базовых станций 5G превысило 2 миллиона (по сравнению с нынешними 1,43 миллиона). Поскольку технологический прогресс набирает обороты, традиционные бренды должны быть готовы идти в ногу со временем. А это значит, что цифровизация коснется еще большего количества отраслей и бизнесов.Одним из самых популярных способов продать товар или услугу – от картошки до запуска спутника в космос – стали интернет-трансляции. Рост сектора коммерческих лайвстримов был настолько стремительным, что в 2021 году что в 2021 году в Китае даже прогремел ряд скандалов. Некоторые известные стримеры были оштрафованы за уклонение от уплаты налогов.Инцидент не остался незамеченным, и на "двух сессиях" депутаты предложили правила регулирования электронной коммерции "в прямом эфире". К ним относятся новые профессиональные лицензии, налоговые меры и более подробная классификация прямых трансляций — для уменьшения нарушений со стороны платформ, на которых они проходят.Углеродные целиТема углеродной нейтральности не покидает первые полосы китайских СМИ. Пекин поставил перед собой две амбициозные цели по выбросам СО2: достижение пика выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности - к 2060 году. Для достижения этих целей в Китае проводят масштабные реформы в сфере электроэнергетики, металлургии, в строительстве и автопромышленности.Так, например, основатель автопроизводителя Geely Automobile Ли Шуфу предложил перейти на автомобили, работающие на метаноле. Депутат ВСНП, основатель и генеральный директор компании по производству электроники Xiaomi Лэй Цзюнь предложил создать общенациональную систему переработки электронных отходов. А делегат НПКСК и основатель китайской поисковой системы Baidu Робин Ли выдвинул идею "Зеленого искусственного интеллекта", предусматривающую использование "зеленого" электричества и технологий на основе ИИ для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углерода повсюду, от дорог до центров обработки данных. А член ВСНП и основатель Tencent Пони Ма отметил потенциал "голубого углерода" — углерода, содержащегося в морской воде.По мере того, как Китай продвигается в своих усилиях по сокращению выбросов углерода, осведомленность общественности по таким вопросам, как изменение климата, будет заметно повышаться, уверены депутаты. Это, в свою очередь, повлияет на требования к крупным корпорациям, а вслед за этим и на повседневную жизнь и качество жизни простых китайцев.

https://ria.ru/20220315/investitsii-1778249974.html

https://ria.ru/20220309/kitay-1777246923.html

https://ria.ru/20220309/stantsii-1777329259.html

https://ria.ru/20220304/kitay-1776470615.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, ли кэцян, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей