Рейтинг@Mail.ru
Кения ожидает увеличения турпотока из России - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220316/keniya-1778201914.html
Кения ожидает увеличения турпотока из России
Кения ожидает увеличения турпотока из России - РИА Новости, 16.03.2022
Кения ожидает увеличения турпотока из России
Кения ожидает увеличения туристического потока из России, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:05
2022-03-16T10:44
туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
кения
турпоток
туристы
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_0:289:3127:2047_1920x0_80_0_0_37c35bf2d623e5bf1d23cad7d1a4c9bf.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кения ожидает увеличения туристического потока из России, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала."Мы рады российским туристам", — сказала она.При этом, по ее словам, льготы или специальные условия для компаний, которые привезут отдыхающих, пока не обсуждались. Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта из-за санкций. Велик риск задержания российских бортов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20220314/vetnam-1778072417.html
россия
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bee9c81d56ff65d16e655c18020194c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кения, турпоток, туристы, новости - туризм, туризм, авиасообщение
10:05 16.03.2022 (обновлено: 10:44 16.03.2022)
 
Кения ожидает увеличения турпотока из России

Посольство: Кения ожидает увеличения турпотока и рада отдыхающим из России

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кения ожидает увеличения туристического потока из России, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала.
"Мы рады российским туристам", — сказала она.
При этом, по ее словам, льготы или специальные условия для компаний, которые привезут отдыхающих, пока не обсуждались.
Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта из-за санкций. Велик риск задержания российских бортов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Храмовый комплекс Понагар во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 18:12Туризм
Вьетнам готовится принимать российских туристов с 15 марта
 
ТуризмРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КениятурпотоктуристыНовости - ТуризмТуризмАвиасообщение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала