https://ria.ru/20220316/keniya-1778201914.html
Кения ожидает увеличения турпотока из России
Кения ожидает увеличения турпотока из России - РИА Новости, 16.03.2022
Кения ожидает увеличения турпотока из России
Кения ожидает увеличения туристического потока из России, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:05
2022-03-16T10:05
2022-03-16T10:44
туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
кения
турпоток
туристы
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_0:289:3127:2047_1920x0_80_0_0_37c35bf2d623e5bf1d23cad7d1a4c9bf.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кения ожидает увеличения туристического потока из России, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала."Мы рады российским туристам", — сказала она.При этом, по ее словам, льготы или специальные условия для компаний, которые привезут отдыхающих, пока не обсуждались. Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта из-за санкций. Велик риск задержания российских бортов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20220314/vetnam-1778072417.html
россия
кения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bee9c81d56ff65d16e655c18020194c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кения, турпоток, туристы, новости - туризм, туризм, авиасообщение
10:05 16.03.2022 (обновлено: 10:44 16.03.2022)
Кения ожидает увеличения турпотока из России
Посольство: Кения ожидает увеличения турпотока и рада отдыхающим из России
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кения ожидает увеличения туристического потока из России, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала.
"Мы рады российским туристам", — сказала она.
При этом, по ее словам, льготы или специальные условия для компаний, которые привезут отдыхающих, пока не обсуждались.
Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта из-за санкций. Велик риск задержания российских бортов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.