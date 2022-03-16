https://ria.ru/20220316/keniya-1778201914.html

Кения ожидает увеличения турпотока из России

Кения ожидает увеличения турпотока из России - РИА Новости, 16.03.2022

Кения ожидает увеличения турпотока из России

Кения ожидает увеличения туристического потока из России, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:05

2022-03-16T10:05

2022-03-16T10:44

туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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туризм

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кения ожидает увеличения туристического потока из России, заявила РИА Новости советник-посланник Кении в РФ Винни Мванджала."Мы рады российским туристам", — сказала она.При этом, по ее словам, льготы или специальные условия для компаний, которые привезут отдыхающих, пока не обсуждались. Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта из-за санкций. Велик риск задержания российских бортов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20220314/vetnam-1778072417.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кения, турпоток, туристы, новости - туризм, туризм, авиасообщение