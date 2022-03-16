https://ria.ru/20220316/kandidat-1778362851.html

Премьер Польши призвал ЕС быстро предоставить Украине статус кандидата

Премьер Польши призвал ЕС быстро предоставить Украине статус кандидата - РИА Новости, 16.03.2022

Премьер Польши призвал ЕС быстро предоставить Украине статус кандидата

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен быстро предоставить Украине статус кандидата в организации. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T00:55

2022-03-16T00:55

2022-03-16T01:10

в мире

польша

украина

владимир зеленский

киев

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

россия

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен быстро предоставить Украине статус кандидата в организации.Также Моравецкий пообещал Зеленскому продолжить поставки вооружения на Украину. "Мы постараемся организовать оружие для обороны. Мы с вами", — сказал он.В настоящее время в Киеве находятся премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, польша, украина, владимир зеленский, киев, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, россия, чехия, вооруженные силы рф