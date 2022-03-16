00:55 16.03.2022 (обновлено: 01:10 16.03.2022)
Премьер Польши призвал ЕС быстро предоставить Украине статус кандидата
Премьер-министр Польши Моравецкий: ЕС должен быстро предоставить Украине статус кандидата
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен быстро предоставить Украине статус кандидата в организации.
"ЕС должен быстро дать статус кандидата и больше — пригласить Украину в ЕС", — сказал Моравецкий после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Также Моравецкий пообещал Зеленскому продолжить поставки вооружения на Украину. "Мы постараемся организовать оружие для обороны. Мы с вами", — сказал он.
В настоящее время в Киеве находятся премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.