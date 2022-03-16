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Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/kadyrov-1778550195.html
Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск
Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск - РИА Новости, 16.03.2022
Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск
Российские вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:35
2022-03-16T22:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола. Практически вся территория города уже под контролем Российских вооруженных сил", — отметил он.Кадыров добавил, что боевики батальона "Азов" и их единомышленники "ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината "Азовсталь".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446736.html
https://ria.ru/20220316/voennye-1778513157.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, рамзан кадыров
20:35 16.03.2022 (обновлено: 22:00 16.03.2022)
 
Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск

Глава Чечни Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола. Практически вся территория города уже под контролем Российских вооруженных сил", — отметил он.
Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ
Кадыров добавил, что боевики батальона "Азов" и их единомышленники "ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината "Азовсталь".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Путин: Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай своим
Вчера, 18:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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