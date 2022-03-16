20:35 16.03.2022 (обновлено: 22:00 16.03.2022)
Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск
Глава Чечни Кадыров сообщил, что Мариуполь практически под контролем российских войск
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы почти полностью взяли под контроль Мариуполь, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола. Практически вся территория города уже под контролем Российских вооруженных сил", — отметил он.
Кадыров добавил, что боевики батальона "Азов" и их единомышленники "ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината "Азовсталь".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.