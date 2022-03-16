https://ria.ru/20220316/izrail-1778364268.html
Украинцам запретили въезд в Израиль без специального разрешения
Украинцам запретили въезд в Израиль без специального разрешения - РИА Новости, 16.03.2022
Украинцам запретили въезд в Израиль без специального разрешения
Израиль сможет принять не более пяти тысяч украинцев и только по спецразрешению, а также не будет пускать беженцев, говорится на сайте посольства Украины в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T01:45
2022-03-16T01:45
2022-03-16T05:11
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украина
израиль
россия
министерство внутренних дел израиля
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Израиль сможет принять не более пяти тысяч украинцев и только по спецразрешению, а также не будет пускать беженцев, говорится на сайте посольства Украины в стране.В диппредставительстве подчеркнули, что для въезда украинцам нужно подать заявку и получить специальное разрешение от МВД Израиля, которое предоставляют приоритетным категориям граждан при определенных условиях.Также ограничения затронут украинских туристов.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал решение израильского руководства, назвав его фактической приостановкой безвизового режима между странами."Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении", — написал Ермак в фейсбуке.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, россия, министерство внутренних дел израиля, владимир зеленский, андрей ермак
01:45 16.03.2022 (обновлено: 05:11 16.03.2022)
Украинцам запретили въезд в Израиль без специального разрешения
Посольство Украины: Израиль ввел запрет на въезд украинцев в качестве беженцев