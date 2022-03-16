https://ria.ru/20220316/gretsiya-1778404508.html

Уроженец Греции присоединился к силам, освобождающим ДНР

Уроженец Греции присоединился к силам, освобождающим ДНР - РИА Новости, 16.03.2022

Уроженец Греции присоединился к силам, освобождающим ДНР

Уроженец Греции сообщил РИА Новости, что приехал в Донбасс освобождать поселок, где проживает греческая община. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:27

2022-03-16T11:27

2022-03-16T15:31

в мире

донецкая народная республика

сартана

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

греция

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САРТАНА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Уроженец Греции сообщил РИА Новости, что приехал в Донбасс освобождать поселок, где проживает греческая община."Я действительно грек... Одна из главных целей была попасть сюда, в греческое поселение", - сказал он.По словам собеседника агентства, он хотел попасть в Сартану, потому что "здесь более серьезная обстановка". "Наша дело - помогать, защищать, в том числе родину - и великую, и малую. Всем нам удачи", - отметил он.Сартану освободили в ходе российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777798312.html

донецкая народная республика

сартана

россия

греция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, сартана, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, греция