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Уроженец Греции присоединился к силам, освобождающим ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
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Уроженец Греции присоединился к силам, освобождающим ДНР
Уроженец Греции присоединился к силам, освобождающим ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Уроженец Греции присоединился к силам, освобождающим ДНР
Уроженец Греции сообщил РИА Новости, что приехал в Донбасс освобождать поселок, где проживает греческая община. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:27
2022-03-16T15:31
в мире
донецкая народная республика
сартана
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
греция
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САРТАНА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Уроженец Греции сообщил РИА Новости, что приехал в Донбасс освобождать поселок, где проживает греческая община."Я действительно грек... Одна из главных целей была попасть сюда, в греческое поселение", - сказал он.По словам собеседника агентства, он хотел попасть в Сартану, потому что "здесь более серьезная обстановка". "Наша дело - помогать, защищать, в том числе родину - и великую, и малую. Всем нам удачи", - отметил он.Сартану освободили в ходе российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777798312.html
донецкая народная республика
сартана
россия
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в мире, донецкая народная республика, сартана, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, греция
11:27 16.03.2022 (обновлено: 15:31 16.03.2022)
 
Уроженец Греции присоединился к силам, освобождающим ДНР

Уроженец Греции приехал в Донбасс освобождать поселок, где проживает греческая община

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Читать ria.ru в
САРТАНА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Уроженец Греции сообщил РИА Новости, что приехал в Донбасс освобождать поселок, где проживает греческая община.
"Я действительно грек... Одна из главных целей была попасть сюда, в греческое поселение", - сказал он.
По словам собеседника агентства, он хотел попасть в Сартану, потому что "здесь более серьезная обстановка". "Наша дело - помогать, защищать, в том числе родину - и великую, и малую. Всем нам удачи", - отметил он.
Сартану освободили в ходе российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаСартанаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинГреция
 
 
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