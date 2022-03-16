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Более 11 тысяч проектов поступило на второй конкурс президентских грантов
Более 11 тысяч проектов поступило на второй конкурс президентских грантов - РИА Новости, 16.03.2022
Более 11 тысяч проектов поступило на второй конкурс президентских грантов
На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта, сообщила пресс-служба Фонда президентских грантов. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:28
2022-03-16T11:28
2022-03-16T11:46
общество
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта, сообщила пресс-служба Фонда президентских грантов.Прием заявок на 13-й по счету конкурс завершился 15 марта. Свои инициативы представили 9640 НКО из всех регионов страны."В этот раз популярными грантовыми направлениями у участников конкурса стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 19,7%, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 14,6%, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 14,6%", – рассказали в пресс-службе фонда.Больше всего грантов некоммерческие организации запросили в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Инициатив на сумму до 500 тысяч рублей – 32,7%.Решение о том, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы, примет объединенный экспертный совет. Заседание пройдет в конце марта.Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут 1 июля.Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов были поданы 121 534 инициативы. За это время грантовую поддержку получили около 22 тысяч проектов на общую сумму 45 миллиардов рублей.
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общество, фонд президентских грантов
11:28 16.03.2022 (обновлено: 11:46 16.03.2022)
Более 11 тысяч проектов поступило на второй конкурс президентских грантов
В 2022 году на второй конкурс президентских грантов поступило 11 203 проекта
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта, сообщила пресс-служба Фонда президентских грантов.
Прием заявок на 13-й по счету конкурс завершился 15 марта. Свои инициативы представили 9640 НКО из всех регионов страны.
"В этот раз популярными грантовыми направлениями у участников конкурса стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 19,7%, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 14,6%, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 14,6%", – рассказали в пресс-службе фонда.
Больше всего грантов некоммерческие организации запросили в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Инициатив на сумму до 500 тысяч рублей – 32,7%.
Решение о том, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы, примет объединенный экспертный совет. Заседание пройдет в конце марта.
Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут 1 июля.
Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов были поданы 121 534 инициативы. За это время грантовую поддержку получили около 22 тысяч проектов на общую сумму 45 миллиардов рублей.