https://ria.ru/20220316/granty-1778404793.html

Более 11 тысяч проектов поступило на второй конкурс президентских грантов

Более 11 тысяч проектов поступило на второй конкурс президентских грантов - РИА Новости, 16.03.2022

Более 11 тысяч проектов поступило на второй конкурс президентских грантов

На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта, сообщила пресс-служба Фонда президентских грантов. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:28

2022-03-16T11:28

2022-03-16T11:46

общество

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта, сообщила пресс-служба Фонда президентских грантов.Прием заявок на 13-й по счету конкурс завершился 15 марта. Свои инициативы представили 9640 НКО из всех регионов страны."В этот раз популярными грантовыми направлениями у участников конкурса стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 19,7%, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 14,6%, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 14,6%", – рассказали в пресс-службе фонда.Больше всего грантов некоммерческие организации запросили в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Инициатив на сумму до 500 тысяч рублей – 32,7%.Решение о том, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы, примет объединенный экспертный совет. Заседание пройдет в конце марта.Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут 1 июля.Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов были поданы 121 534 инициативы. За это время грантовую поддержку получили около 22 тысяч проектов на общую сумму 45 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220221/lenoblast-1774108773.html

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общество, фонд президентских грантов