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Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/golosovanie-1778360866.html
Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта
Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта - РИА Новости, 16.03.2022
Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта
Голосование в СБ ООН по российскому проекту резолюции по Украине, призывающему к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T00:02
2022-03-16T01:54
в мире
оон
ситуация в днр и лнр
украина
дмитрий полянский
барбара вудворд
великобритания
обострение ситуации в днр и лнр
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ООН, 15 мар - РИА Новости. Голосование в СБ ООН по российскому проекту резолюции по Украине, призывающему к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан, переносится на 17 марта, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Поскольку ряд коллег по СБ попросил нас в соответствии со сложившейся в Совете практикой провести консультации по нашему проекту, мы решили организовать их утром 16 марта. Голосование, таким образом, отодвигается на 17 марта (формальное подтверждение должно еще последовать завтра)", - написал Полянский в своем Telegram-канале.Ранее постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон не будет голосовать за эту резолюцию.
https://ria.ru/20220315/rezolyutsiya-1778338602.html
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в мире, оон, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий полянский, барбара вудворд, великобритания
00:02 16.03.2022 (обновлено: 01:54 16.03.2022)
 
Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта

Зампостпреда Полянский: голосование по российской резолюции в СБ ООН перенесли на 17 марта

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 15 мар - РИА Новости. Голосование в СБ ООН по российскому проекту резолюции по Украине, призывающему к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан, переносится на 17 марта, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Поскольку ряд коллег по СБ попросил нас в соответствии со сложившейся в Совете практикой провести консультации по нашему проекту, мы решили организовать их утром 16 марта. Голосование, таким образом, отодвигается на 17 марта (формальное подтверждение должно еще последовать завтра)", - написал Полянский в своем Telegram-канале.
Ранее постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон не будет голосовать за эту резолюцию.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 19:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский проект резолюции по Украине призывает к прекращению огня
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДмитрий ПолянскийБарбара ВудвордВеликобритания
 
 
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