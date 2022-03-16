https://ria.ru/20220316/golosovanie-1778360866.html

Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта

Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта - РИА Новости, 16.03.2022

Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта

Голосование в СБ ООН по российскому проекту резолюции по Украине, призывающему к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T00:02

2022-03-16T00:02

2022-03-16T01:54

в мире

оон

ситуация в днр и лнр

украина

дмитрий полянский

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великобритания

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 15 мар - РИА Новости. Голосование в СБ ООН по российскому проекту резолюции по Украине, призывающему к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для вывода мирных граждан, переносится на 17 марта, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Поскольку ряд коллег по СБ попросил нас в соответствии со сложившейся в Совете практикой провести консультации по нашему проекту, мы решили организовать их утром 16 марта. Голосование, таким образом, отодвигается на 17 марта (формальное подтверждение должно еще последовать завтра)", - написал Полянский в своем Telegram-канале.Ранее постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон не будет голосовать за эту резолюцию.

https://ria.ru/20220315/rezolyutsiya-1778338602.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, оон, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий полянский, барбара вудворд, великобритания