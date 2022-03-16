https://ria.ru/20220316/gagarin-1778521618.html

В музее-заповеднике имени Гагарина отреставрируют мемориальные объекты

В музее-заповеднике имени Гагарина отреставрируют мемориальные объекты - РИА Новости, 16.03.2022

В музее-заповеднике имени Гагарина отреставрируют мемориальные объекты

К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в музее-заповеднике имени космонавта в Смоленской области отреставрируют мемориальные объекты, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:44

2022-03-16T18:44

2022-03-16T18:44

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

юрий гагарин (космонавт)

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. К 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в музее-заповеднике имени космонавта в Смоленской области отреставрируют мемориальные объекты, сообщается на сайте Минкультуры России. О планах рассказал генеральный директор музея Сергей Есипов во время презентации министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой концепции развития учреждения."До 2024 года планируется осуществить полную научную реставрацию мемориальных объектов на родине первого космонавта в мире. В год 90-летнего юбилея гости города смогут увидеть новые экспозиции в восстановленных интерьерах Дома-музея школьных лет и Дома-музея родителей Юрия Гагарина", — говорит Есипов.Также планируется благоустроить территорию мемориального комплекса, создать новые рекреационные пространства и выставочные площадки.По словам Есипова, учреждение присоединилось к программе "Пушкинская карта". В этом проекте музей стал первым в Смоленской области по количеству мероприятий и занимает 22 место среди 71 федерального музея, а также 25 место среди подведомственных учреждений по посещаемости."Убеждена, что нужно развивать маршруты для школьников, экскурсионных групп, а также продумать зоны отдыха, которые будут гармонично встроены в музейный комплекс. Особенно важно, чтобы люди не ограничивались одним посещением музея, а захотели возвращаться в него снова и снова", — сказала Ольга Любимова.

https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, юрий гагарин (космонавт), россия