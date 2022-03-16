Кандидата в президенты Франции Пекресс обсыпали розовым порошком
BFMTV: кандидата в президенты Франции Пекресс обсыпали розовым порошком
© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
© AP Photo / Christophe Ena
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс обсыпали розовым порошком после ее выступления в Конфедерации малых и средних предприятий, сообщает телеканал BFMTV.
По информации телеканала, после того, как Пекресс произнесла речь на трибуне перед Конфедерацией малых и средних предприятий, двое активистов движения Akira (которое телеканал называет "революционным движением") бросили в нее розовый порошок.
После этого инцидента Пекресс предложила поговорить с активистами. "Не стоит", - ответил один из их.
Причины произошедшего не указываются.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. В списке кандидатов - 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.