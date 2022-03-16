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Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале - РИА Новости, 16.03.2022
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Липецкая область
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Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале
Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале - РИА Новости, 16.03.2022
Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале
Работа гимназистки из города Грязи Липецкой области признана одной из лучших на Всероссийском фотофестивале "Фокус", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:27
2022-03-16T11:27
липецкая область
фотография
третьяковская галерея
грязи
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Работа гимназистки из города Грязи Липецкой области признана одной из лучших на Всероссийском фотофестивале "Фокус", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, для участия в фотофестивале были представлены более четырёх тысяч работ, а 25 лучших попали на общероссийский фестиваль "Первозданная Россия", среди них – работа юной фотохудожницы из Липецкой области.Артамонов отметил, что награждение лучших молодых фотографов состоялось в Москве. Из работ участников фестиваля в Третьяковской галерее оформлена выставка."В нашем регионе много талантливых детей, они получают поддержку, имеют возможности для творчества и саморазвития. Эти ребята являются примером для сверстников и поводом для нашей гордости", – сказал Артамонов.
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фотография, третьяковская галерея, грязи, игорь артамонов
11:27 16.03.2022
 

Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале

© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиУченица грязинской гимназии №3 Арина Останкова, ставшая призером Всероссийского фотофестиваля "Фокус"
Ученица грязинской гимназии №3 Арина Останкова, ставшая призером Всероссийского фотофестиваля Фокус - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Работа гимназистки из города Грязи Липецкой области признана одной из лучших на Всероссийском фотофестивале "Фокус", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, для участия в фотофестивале были представлены более четырёх тысяч работ, а 25 лучших попали на общероссийский фестиваль "Первозданная Россия", среди них – работа юной фотохудожницы из Липецкой области.
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5 марта, 13:36Липецкая область
В Липецкой области до конца 2022 года модернизируют пять школ искусств
Артамонов отметил, что награждение лучших молодых фотографов состоялось в Москве. Из работ участников фестиваля в Третьяковской галерее оформлена выставка.
"В нашем регионе много талантливых детей, они получают поддержку, имеют возможности для творчества и саморазвития. Эти ребята являются примером для сверстников и поводом для нашей гордости", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьФотографияТретьяковская галереяГрязиИгорь Артамонов
 
 
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