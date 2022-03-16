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Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале
Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале - РИА Новости, 16.03.2022
Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале
Работа гимназистки из города Грязи Липецкой области признана одной из лучших на Всероссийском фотофестивале "Фокус", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:27
2022-03-16T11:27
2022-03-16T11:27
липецкая область
фотография
третьяковская галерея
грязи
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Работа гимназистки из города Грязи Липецкой области признана одной из лучших на Всероссийском фотофестивале "Фокус", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, для участия в фотофестивале были представлены более четырёх тысяч работ, а 25 лучших попали на общероссийский фестиваль "Первозданная Россия", среди них – работа юной фотохудожницы из Липецкой области.Артамонов отметил, что награждение лучших молодых фотографов состоялось в Москве. Из работ участников фестиваля в Третьяковской галерее оформлена выставка."В нашем регионе много талантливых детей, они получают поддержку, имеют возможности для творчества и саморазвития. Эти ребята являются примером для сверстников и поводом для нашей гордости", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220305/modernizatsiya-1776716566.html
грязи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фотография, третьяковская галерея, грязи, игорь артамонов