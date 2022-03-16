https://ria.ru/20220316/fotofestival-1778404151.html

Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале

Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале - РИА Новости, 16.03.2022

Липецкая школьница победила на Всероссийском фотофестивале

Работа гимназистки из города Грязи Липецкой области признана одной из лучших на Всероссийском фотофестивале "Фокус", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:27

2022-03-16T11:27

2022-03-16T11:27

липецкая область

фотография

третьяковская галерея

грязи

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Работа гимназистки из города Грязи Липецкой области признана одной из лучших на Всероссийском фотофестивале "Фокус", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, для участия в фотофестивале были представлены более четырёх тысяч работ, а 25 лучших попали на общероссийский фестиваль "Первозданная Россия", среди них – работа юной фотохудожницы из Липецкой области.Артамонов отметил, что награждение лучших молодых фотографов состоялось в Москве. Из работ участников фестиваля в Третьяковской галерее оформлена выставка."В нашем регионе много талантливых детей, они получают поддержку, имеют возможности для творчества и саморазвития. Эти ребята являются примером для сверстников и поводом для нашей гордости", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220305/modernizatsiya-1776716566.html

грязи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фотография, третьяковская галерея, грязи, игорь артамонов