Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны
Премьер Украины Шмыгаль призвал коллег помочь наполнить фонд восстановления страны
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении призвал партнеров помочь наполнить фонд восстановления страны, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.
"Мы призываем весь мир помочь Украине... наполнить фонды обновления нашей страны и обновить... В нашем правительстве уже создана и работает соответствующая группа, которая занимается оценкой ущерба экономике вследствие российской агрессии. Предварительные расчеты говорят, что прямой ущерб составляет 500 миллиардов долларов США. Это те средства, которые потребуются для восстановления нашей страны — и за счет средств репараций Российской Федерации, и за счет средств наших партнеров ", — сказал Шмыгаль на брифинге после переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.