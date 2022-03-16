https://ria.ru/20220316/fond-1778368022.html

Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны

Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны - РИА Новости, 16.03.2022

Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны

Премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении призвал партнеров помочь наполнить фонд восстановления страны,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T03:38

2022-03-16T03:38

2022-03-16T03:38

в мире

владимир зеленский

матеуш моравецкий

россия

чехия

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении призвал партнеров помочь наполнить фонд восстановления страны, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778367242.html

россия

чехия

киев

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Никита Стома

в мире, владимир зеленский, матеуш моравецкий, россия, чехия, киев, вооруженные силы рф