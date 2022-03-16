Рейтинг@Mail.ru
Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/fond-1778368022.html
Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны
Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны - РИА Новости, 16.03.2022
Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны
Премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении призвал партнеров помочь наполнить фонд восстановления страны,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:38
2022-03-16T03:38
в мире
владимир зеленский
матеуш моравецкий
россия
чехия
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777122029_96:188:2984:1812_1920x0_80_0_0_76d1a7c756d28c12fe3221c151b5e4a0.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении призвал партнеров помочь наполнить фонд восстановления страны, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778367242.html
россия
чехия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777122029_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_1f430cc93340640a9bbc8996f80c8a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, матеуш моравецкий, россия, чехия, киев, вооруженные силы рф
03:38 16.03.2022
 
Премьер Украины призвал помочь наполнить фонд восстановления страны

Премьер Украины Шмыгаль призвал коллег помочь наполнить фонд восстановления страны

© REUTERS / Gleb GaranichПолицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении призвал партнеров помочь наполнить фонд восстановления страны, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.

"Мы призываем весь мир помочь Украине... наполнить фонды обновления нашей страны и обновить... В нашем правительстве уже создана и работает соответствующая группа, которая занимается оценкой ущерба экономике вследствие российской агрессии. Предварительные расчеты говорят, что прямой ущерб составляет 500 миллиардов долларов США. Это те средства, которые потребуются для восстановления нашей страны — и за счет средств репараций Российской Федерации, и за счет средств наших партнеров ", — сказал Шмыгаль на брифинге после переговоров.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
03:15
Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России
 
В миреВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийРоссияЧехияКиевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала