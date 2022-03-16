https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html

СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине

СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине - РИА Новости, 16.03.2022

СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине

Поездка во вторник на Украину официальных представителей Польши, Чехии и Словении не была заранее одобрена руководством Евросоюза и вызвала много вопросов в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:04

2022-03-16T19:04

2022-03-16T21:12

в мире

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

чехия

евросоюз

украина

польша

словения

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поездка во вторник на Украину официальных представителей Польши, Чехии и Словении не была заранее одобрена руководством Евросоюза и вызвала много вопросов в Брюсселе, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на европейских дипломатов."В Брюсселе и в странах — членах Европейского Союза эта инициатива вызвала скрежет зубов", — говорится в материале, перевод которого размещен на портале Иноtv.В статье неназванные члены Европарламента критикуют действия делегаций Польши, Чехии и Словении, так как у них не было права приезжать от имени всего ЕС.Собеседники Le Figaro назвали поступок трех стран "индивидуальной инициативой", которая может навредить "деликатному" процессу переговоров между Европой и Россией и ухудшить ситуацию."Представители Евросоюза надеются, что получат объяснения от Варшавы, Праги и Любляны во время европейского саммита, который должен пройти на следующей неделе", — отмечается в заключении.Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/kiev-1778261526.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, чехия, евросоюз, украина, польша, словения