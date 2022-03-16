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СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине
СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине - РИА Новости, 16.03.2022
СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине
Поездка во вторник на Украину официальных представителей Польши, Чехии и Словении не была заранее одобрена руководством Евросоюза и вызвала много вопросов в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:04
2022-03-16T21:12
в мире
матеуш моравецкий
ярослав качиньский
чехия
евросоюз
украина
польша
словения
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поездка во вторник на Украину официальных представителей Польши, Чехии и Словении не была заранее одобрена руководством Евросоюза и вызвала много вопросов в Брюсселе, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на европейских дипломатов."В Брюсселе и в странах — членах Европейского Союза эта инициатива вызвала скрежет зубов", — говорится в материале, перевод которого размещен на портале Иноtv.В статье неназванные члены Европарламента критикуют действия делегаций Польши, Чехии и Словении, так как у них не было права приезжать от имени всего ЕС.Собеседники Le Figaro назвали поступок трех стран "индивидуальной инициативой", которая может навредить "деликатному" процессу переговоров между Европой и Россией и ухудшить ситуацию."Представители Евросоюза надеются, что получат объяснения от Варшавы, Праги и Любляны во время европейского саммита, который должен пройти на следующей неделе", — отмечается в заключении.Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html
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в мире, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, чехия, евросоюз, украина, польша, словения
19:04 16.03.2022 (обновлено: 21:12 16.03.2022)
 
СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине

Le Figaro: Брюссель не одобрил поездку представителей Польши, Чехии и Словении в Киев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и Европейского Союза
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поездка во вторник на Украину официальных представителей Польши, Чехии и Словении не была заранее одобрена руководством Евросоюза и вызвала много вопросов в Брюсселе, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на европейских дипломатов.
Брюсселе и в странах — членах Европейского Союза эта инициатива вызвала скрежет зубов", — говорится в материале, перевод которого размещен на портале Иноtv.
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В статье неназванные члены Европарламента критикуют действия делегаций Польши, Чехии и Словении, так как у них не было права приезжать от имени всего ЕС.
Собеседники Le Figaro назвали поступок трех стран "индивидуальной инициативой", которая может навредить "деликатному" процессу переговоров между Европой и Россией и ухудшить ситуацию.
"Представители Евросоюза надеются, что получат объяснения от Варшавы, Праги и Любляны во время европейского саммита, который должен пройти на следующей неделе", — отмечается в заключении.
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15 марта, 14:26Сказано в эфире
У каждого свой мотив. Зачем премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев?
Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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В миреМатеуш МоравецкийЯрослав КачиньскийЧехияЕвросоюзУкраинаПольшаСловения
 
 
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