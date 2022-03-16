19:04 16.03.2022 (обновлено: 21:12 16.03.2022)
СМИ: Польша, Чехия и Словения "подставили" ЕС из-за решения по Украине
Le Figaro: Брюссель не одобрил поездку представителей Польши, Чехии и Словении в Киев
Флаги Украины и Европейского Союза
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поездка во вторник на Украину официальных представителей Польши, Чехии и Словении не была заранее одобрена руководством Евросоюза и вызвала много вопросов в Брюсселе, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на европейских дипломатов.
"В Брюсселе и в странах — членах Европейского Союза эта инициатива вызвала скрежет зубов", — говорится в материале, перевод которого размещен на портале Иноtv.
В статье неназванные члены Европарламента критикуют действия делегаций Польши, Чехии и Словении, так как у них не было права приезжать от имени всего ЕС.
Собеседники Le Figaro назвали поступок трех стран "индивидуальной инициативой", которая может навредить "деликатному" процессу переговоров между Европой и Россией и ухудшить ситуацию.
Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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