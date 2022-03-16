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Около 12,5 тысячи человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778563134.html
Около 12,5 тысячи человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины
Около 12,5 тысячи человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Около 12,5 тысячи человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины
Около 12,5 тысяч человек эвакуировали за сутки из опасных районов на Украине, невзирая на все сложности, чинимые украинской стороной, заявил в среду на брифинге РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:18
2022-03-16T22:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 12,5 тысяч человек эвакуировали за сутки из опасных районов на Украине, невзирая на все сложности, чинимые украинской стороной, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной по организации эвакуации мирного населения, за прошедшие сутки, без участия Киева, из опасных районов удалось эвакуировать 12 тысяч 440 человек, из них - 2242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 271 тысячу 231 человека, из которых 58 тысячи 422 - дети", - сказал Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересекли 31 022 единицы личного автотранспорта, из них за сутки - 1731 единица.В заложниках у украинских нацистов остаются более 6 900 мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 910 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-и иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможными провокациями ВСУ со стороны берега", - сообщил Мизинцев.Россия утром 16 марта открыла и обеспечила безопасность нескольких гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, сообщил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня с 10 часов утра мы в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях", - сказал Мизинцев.Он пояснил, что по одному коридору было открыто в восточном направлении на территорию России, и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины."Вооруженные Силы России на указанных коридорах неукоснительно соблюдают "режимы тишины", - добавил Мизинцев.Украина не предоставила РФ согласование гуманитарных коридоров, а также не оповестила о них посольства иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, сообщил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на ранее достигнутые договоренности, сегодня украинская сторона вообще не предоставила в российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию официального письменного согласования", - сказал Мизинцев."И, соответственно, киевскими властями оповещение о планируемых гуманитарных операциях представителей посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, других международных организаций, находящихся на территории Украины, не проводилось", - добавил он.По словам Мизинцева, местные администрации не оповещали граждан о времени и месте открытия гуманитарных коридоров, люди вновь не знают, куда и когда им идти, чтобы спасти свои жизни.Российский межведомственный координационный штаб получил более 63 тысяч обращений от украинцев по поводу выезда в безопасные места, сообщил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Межведомственным координационным штабом только за сегодня по различным каналам связи получено более 63 тысяч обращений по данным вопросам со всех уголков Украины", - сказал Мизинцев.Он отметил, что в обращениях речь идет не только о гуманитарных коридорах в сторону России, но и в любых направлениях, "лишь бы выйти в безопасные места"."Данные обстоятельства в очередной раз подтверждают недобросовестность и нежелание официального Киева выполнять свои обязательства перед народом Украины, а по сути - это наплевательское отношение к гражданам своей страны", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина
22:18 16.03.2022 (обновлено: 22:30 16.03.2022)
 
Около 12,5 тысячи человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины

Россия за сутки эвакуировала около 12,5 тысячи человек из опасных районов на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 12,5 тысяч человек эвакуировали за сутки из опасных районов на Украине, невзирая на все сложности, чинимые украинской стороной, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной по организации эвакуации мирного населения, за прошедшие сутки, без участия Киева, из опасных районов удалось эвакуировать 12 тысяч 440 человек, из них - 2242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 271 тысячу 231 человека, из которых 58 тысячи 422 - дети", - сказал Мизинцев.
По его словам, государственную границу РФ пересекли 31 022 единицы личного автотранспорта, из них за сутки - 1731 единица.
В заложниках у украинских нацистов остаются более 6 900 мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 910 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-и иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможными провокациями ВСУ со стороны берега", - сообщил Мизинцев.
Россия утром 16 марта открыла и обеспечила безопасность нескольких гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, сообщил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня с 10 часов утра мы в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях", - сказал Мизинцев.
Он пояснил, что по одному коридору было открыто в восточном направлении на территорию России, и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.
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"Вооруженные Силы России на указанных коридорах неукоснительно соблюдают "режимы тишины", - добавил Мизинцев.
Украина не предоставила РФ согласование гуманитарных коридоров, а также не оповестила о них посольства иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, сообщил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на ранее достигнутые договоренности, сегодня украинская сторона вообще не предоставила в российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию официального письменного согласования", - сказал Мизинцев.
"И, соответственно, киевскими властями оповещение о планируемых гуманитарных операциях представителей посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, других международных организаций, находящихся на территории Украины, не проводилось", - добавил он.
По словам Мизинцева, местные администрации не оповещали граждан о времени и месте открытия гуманитарных коридоров, люди вновь не знают, куда и когда им идти, чтобы спасти свои жизни.
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Российский межведомственный координационный штаб получил более 63 тысяч обращений от украинцев по поводу выезда в безопасные места, сообщил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Межведомственным координационным штабом только за сегодня по различным каналам связи получено более 63 тысяч обращений по данным вопросам со всех уголков Украины", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что в обращениях речь идет не только о гуманитарных коридорах в сторону России, но и в любых направлениях, "лишь бы выйти в безопасные места".
"Данные обстоятельства в очередной раз подтверждают недобросовестность и нежелание официального Киева выполнять свои обязательства перед народом Украины, а по сути - это наплевательское отношение к гражданам своей страны", - добавил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
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Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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