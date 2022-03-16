https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778383014.html
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 312 человек
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 312 человек - РИА Новости, 16.03.2022
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 312 человек
За сутки из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район Донецкой народной республики эвакуированы 312 человек, включая 88 детей, сообщил штаб... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:21
2022-03-16T09:21
2022-03-16T09:25
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
украина
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. За сутки из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район Донецкой народной республики эвакуированы 312 человек, включая 88 детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 15 марта до 8.00 16 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 312 человек, включая 88 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается, всего за период с 5 марта по 8.00 16 марта в пункт оказания помощи "Безыменное" эвакуированы 1317 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, украина, признание днр и лнр в россии
09:21 16.03.2022 (обновлено: 09:25 16.03.2022)
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 312 человек
Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 312 человек, включая 88 детей
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости.
За сутки из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район Донецкой народной республики эвакуированы 312 человек, включая 88 детей, сообщил
штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 8.00 15 марта до 8.00 16 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 312 человек, включая 88 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
.
Как отмечается, всего за период с 5 марта по 8.00 16 марта в пункт оказания помощи "Безыменное" эвакуированы 1317 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.