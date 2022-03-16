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В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/eskalatsiya-1778562167.html
В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ
В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ
В Донецкой народной республике за время эскалации погиб 51 мирный житель, за минувшие сутки - двое, всего пострадали 246 человек, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:09
2022-03-16T22:17
в мире
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за время эскалации погиб 51 мирный житель, за минувшие сутки - двое, всего пострадали 246 человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 28 дней эскалации со стороны ВФУ погиб 51 мирный житель, за текущие сутки – 2. Ранения различной степени тяжести получили 246 мирных жителей, в т.ч. 16 детей, за текущие сутки ранены 7 человек, из них 6 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что зафиксировано 1150 фактов ведения огня за 28 дней эскалации со стороны украинских войск. Всего выпущено 14180 боеприпасов различного калибра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778547149.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
22:09 16.03.2022 (обновлено: 22:17 16.03.2022)
 
В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: за время эскалации погиб 51 житель из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за время эскалации погиб 51 мирный житель, за минувшие сутки - двое, всего пострадали 246 человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 28 дней эскалации со стороны ВФУ погиб 51 мирный житель, за текущие сутки – 2. Ранения различной степени тяжести получили 246 мирных жителей, в т.ч. 16 детей, за текущие сутки ранены 7 человек, из них 6 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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