https://ria.ru/20220316/eskalatsiya-1778562167.html

В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ

В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022

В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ

В Донецкой народной республике за время эскалации погиб 51 мирный житель, за минувшие сутки - двое, всего пострадали 246 человек, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:09

2022-03-16T22:09

2022-03-16T22:17

в мире

донецкая народная республика

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за время эскалации погиб 51 мирный житель, за минувшие сутки - двое, всего пострадали 246 человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 28 дней эскалации со стороны ВФУ погиб 51 мирный житель, за текущие сутки – 2. Ранения различной степени тяжести получили 246 мирных жителей, в т.ч. 16 детей, за текущие сутки ранены 7 человек, из них 6 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что зафиксировано 1150 фактов ведения огня за 28 дней эскалации со стороны украинских войск. Всего выпущено 14180 боеприпасов различного калибра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778547149.html

донецкая народная республика

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, россия, украина