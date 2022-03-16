22:09 16.03.2022 (обновлено: 22:17 16.03.2022)
В ДНР за время эскалации погиб 51 мирный житель из-за обстрелов ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК: за время эскалации погиб 51 житель из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за время эскалации погиб 51 мирный житель, за минувшие сутки - двое, всего пострадали 246 человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 28 дней эскалации со стороны ВФУ погиб 51 мирный житель, за текущие сутки – 2. Ранения различной степени тяжести получили 246 мирных жителей, в т.ч. 16 детей, за текущие сутки ранены 7 человек, из них 6 с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что зафиксировано 1150 фактов ведения огня за 28 дней эскалации со стороны украинских войск. Всего выпущено 14180 боеприпасов различного калибра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.