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ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин
ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин
Центральный банк не будет прибегать к эмиссии, в этом нет необходимости, российская экономика генерирует сегодня достаточный объем доходов, заявил президент... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:07
2022-03-16T17:23
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центральный банк не будет прибегать к эмиссии, в этом нет необходимости, российская экономика генерирует сегодня достаточный объем доходов, заявил президент России Владимир Путин."Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы – рыночные, здоровые доходы", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин
17:07 16.03.2022 (обновлено: 17:23 16.03.2022)
 
ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин

Президент России Путин: ЦБ не будет прибегать к эмиссии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центральный банк не будет прибегать к эмиссии, в этом нет необходимости, российская экономика генерирует сегодня достаточный объем доходов, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы – рыночные, здоровые доходы", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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