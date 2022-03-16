https://ria.ru/20220316/emissiya-1778493068.html

ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин

ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин

Центральный банк не будет прибегать к эмиссии, в этом нет необходимости, российская экономика генерирует сегодня достаточный объем доходов, заявил президент... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:07

2022-03-16T17:07

2022-03-16T17:23

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центральный банк не будет прибегать к эмиссии, в этом нет необходимости, российская экономика генерирует сегодня достаточный объем доходов, заявил президент России Владимир Путин."Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы – рыночные, здоровые доходы", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин