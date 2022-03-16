https://ria.ru/20220316/emissiya-1778493068.html
ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин
ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин
Центральный банк не будет прибегать к эмиссии, в этом нет необходимости, российская экономика генерирует сегодня достаточный объем доходов, заявил президент... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:07
2022-03-16T17:07
2022-03-16T17:23
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центральный банк не будет прибегать к эмиссии, в этом нет необходимости, российская экономика генерирует сегодня достаточный объем доходов, заявил президент России Владимир Путин."Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы – рыночные, здоровые доходы", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин
17:07 16.03.2022 (обновлено: 17:23 16.03.2022)
ЦБ не будет прибегать к эмиссии, заявил Путин
Президент России Путин: ЦБ не будет прибегать к эмиссии