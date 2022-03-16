https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778508438.html

Собянин пообещал принять все меры для победы в "экономической войне"

Собянин пообещал принять все меры для победы в "экономической войне" - РИА Новости, 16.03.2022

Собянин пообещал принять все меры для победы в "экономической войне"

Будут предприниматься все необходимые меры для обеспечения нормальной работы региональной экономики и победы в развязанной экономической войне против России,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:49

2022-03-16T17:49

2022-03-16T17:49

россия

экономика

москва

сергей собянин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778118089_0:174:3078:1905_1920x0_80_0_0_7637148da078005786c0e66cc6fdf9c5.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Будут предприниматься все необходимые меры для обеспечения нормальной работы региональной экономики и победы в развязанной экономической войне против России, сказал Сергей Собянин в ходе совещания с Владимиром Путиным."Со своей стороны хотим заверить вас, Владимир Владимирович, что будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нормальную работу региональной экономики, социальной сферы. Под вашим руководством совместно с правительством Российской Федерации, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в той экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, москва, сергей собянин, санкции в отношении россии