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Собянин пообещал принять все меры для победы в "экономической войне" - РИА Новости, 16.03.2022
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Собянин пообещал принять все меры для победы в "экономической войне"
Собянин пообещал принять все меры для победы в "экономической войне" - РИА Новости, 16.03.2022
Собянин пообещал принять все меры для победы в "экономической войне"
Будут предприниматься все необходимые меры для обеспечения нормальной работы региональной экономики и победы в развязанной экономической войне против России,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:49
2022-03-16T17:49
россия
экономика
москва
сергей собянин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Будут предприниматься все необходимые меры для обеспечения нормальной работы региональной экономики и победы в развязанной экономической войне против России, сказал Сергей Собянин в ходе совещания с Владимиром Путиным."Со своей стороны хотим заверить вас, Владимир Владимирович, что будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нормальную работу региональной экономики, социальной сферы. Под вашим руководством совместно с правительством Российской Федерации, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в той экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны", - сказал Собянин.
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россия, экономика, москва, сергей собянин, санкции в отношении россии
17:49 16.03.2022
 
Собянин пообещал принять все меры для победы в "экономической войне"

Мэр Москвы Собянин: будут приниматься все меры для победы в экономической войне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Будут предприниматься все необходимые меры для обеспечения нормальной работы региональной экономики и победы в развязанной экономической войне против России, сказал Сергей Собянин в ходе совещания с Владимиром Путиным.
"Со своей стороны хотим заверить вас, Владимир Владимирович, что будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нормальную работу региональной экономики, социальной сферы. Под вашим руководством совместно с правительством Российской Федерации, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в той экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны", - сказал Собянин.
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