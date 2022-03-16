https://ria.ru/20220316/dvorkovich-1778531601.html

ЕР попросила уволить Дворковича с поста главы фонда "Сколково"

ЕР попросила уволить Дворковича с поста главы фонда "Сколково" - РИА Новости, 16.03.2022

ЕР попросила уволить Дворковича с поста главы фонда "Сколково"

"Единая Россия" выступает за немедленное увольнение бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича с поста главы фонда "Сколково", заявил секретарь генсовета... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:52

2022-03-16T18:52

2022-03-16T20:22

политика

единая россия

россия

фонд "сколково"

международная федерация шахмат (fide)

аркадий дворкович

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Единая Россия" выступает за немедленное увольнение бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича с поста главы фонда "Сколково", заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.В среду совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления.Также, по его словам, накануне Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением спецоперации на Украине и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Секретарь генсовета ЕР назвал это предательством и "поведением пятой колонны"."Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие, по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с Фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал", — отметил Турчак.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Также 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

https://rsport.ria.ru/20220315/fide-1778220255.html

https://rsport.ria.ru/20220301/dvorkovich-1775745317.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

политика, единая россия, россия, фонд "сколково", международная федерация шахмат (fide), аркадий дворкович