18:52 16.03.2022 (обновлено: 20:22 16.03.2022)
ЕР попросила уволить Дворковича с поста главы фонда "Сколково"
"Единая Россия" попросила немедленно уволить Дворковича с поста главы фонда "Сколково"
Аркадий Дворкович
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. "Единая Россия" выступает за немедленное увольнение бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича с поста главы фонда "Сколково", заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В среду совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления.
"Очередной хамский и шовинистический выпад против наших соотечественников – ФИДЕ отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации. Снова объединяющая народы идея о том, что спорт вне политики, принесена в жертву раболепному заискиванию перед Западом", — написал Турчак в своем канале в Telegram.
Также, по его словам, накануне Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением спецоперации на Украине и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Секретарь генсовета ЕР назвал это предательством и "поведением пятой колонны".
"Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие, по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с Фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал", — отметил Турчак.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Также 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.