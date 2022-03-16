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Пушилин анонсировал освобождение Донбасса "в очень обозримом будущем" - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/donbass-1778395013.html
Пушилин анонсировал освобождение Донбасса "в очень обозримом будущем"
Пушилин анонсировал освобождение Донбасса "в очень обозримом будущем" - РИА Новости, 16.03.2022
Пушилин анонсировал освобождение Донбасса "в очень обозримом будущем"
Освободительная операция в Донбассе будет завершена в очень обозримом будущем, а восстановление мирной жизни произойдет в достаточно сжатые сроки, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:43
2022-03-16T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Освободительная операция в Донбассе будет завершена в очень обозримом будущем, а восстановление мирной жизни произойдет в достаточно сжатые сроки, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Освободительная операция продолжается, она будет завершена, я считаю, в очень обозримом будущем", - сказал он в эфире "Соловьев Live"."Уверен, что те разрушения, которые там есть и, возможно, еще будут от нашего противника в отношении порта (в Мариуполе) - все будет восстановлено. С теми намерениями, которые есть у нас и у РФ в плане помощи и поддержки уже в плане восстановления - я вам скажу, это будет в достаточно сжатые сроки", - подчеркнул Пушилин.Он добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, а также располагает выходом к морю. По словам Пушилина, там проживает порядка 2-2,5 млн человек, причем их количество растет, несмотря на миграцию в Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/mariupol-1778215886.html
https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778202385.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
10:43 16.03.2022
 
Пушилин анонсировал освобождение Донбасса "в очень обозримом будущем"

Глава ДНР Пушилин: Донбасс будет освобожден в очень обозримом будущем

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Освободительная операция в Донбассе будет завершена в очень обозримом будущем, а восстановление мирной жизни произойдет в достаточно сжатые сроки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Освободительная операция продолжается, она будет завершена, я считаю, в очень обозримом будущем", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
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"Уверен, что те разрушения, которые там есть и, возможно, еще будут от нашего противника в отношении порта (в Мариуполе) - все будет восстановлено. С теми намерениями, которые есть у нас и у РФ в плане помощи и поддержки уже в плане восстановления - я вам скажу, это будет в достаточно сжатые сроки", - подчеркнул Пушилин.
Он добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, а также располагает выходом к морю. По словам Пушилина, там проживает порядка 2-2,5 млн человек, причем их количество растет, несмотря на миграцию в Россию.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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