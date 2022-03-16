https://ria.ru/20220316/diplomatiya-1778506838.html

Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию

Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию - РИА Новости, 16.03.2022

Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым призвал продемонстрировать серьезный настрой... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:45

2022-03-16T17:45

2022-03-16T17:45

в мире

сша

россия

джейк салливан

николай патрушев

нато

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым призвал продемонстрировать серьезный настрой на дипломатию в ситуации вокруг Украины, сообщает Белый дом.Как говорится в распространенном пресс-службой совета нацбезопасности Белого дома сообщении, Салливан подчеркнул "твердую и ясную" оппозицию США российской спецоперации на Украине. "Салливан ясно изложил приверженность США продолжению введения санкций в отношении России, оборонной поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, усилению восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении."Салливан сообщил генералу Патрушеву, что если Россия серьезно настроена на дипломатию, Москва должна перестать атаковать украинские города", - говорится в сообщении. Там отмечается, что Салливан "предупредил" Патрушева "о последствиях приведения в жизнь любого возможного решения РФ об использовании химического или биологического оружия на Украине".

https://ria.ru/20220312/kiev-1777864072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, джейк салливан, николай патрушев, нато