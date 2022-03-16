Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию
Советник Байдена Салливан призвал Патрушева показать настрой России на дипломатию
© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым призвал продемонстрировать серьезный настрой на дипломатию в ситуации вокруг Украины, сообщает Белый дом.
Как говорится в распространенном пресс-службой совета нацбезопасности Белого дома сообщении, Салливан подчеркнул "твердую и ясную" оппозицию США российской спецоперации на Украине. "Салливан ясно изложил приверженность США продолжению введения санкций в отношении России, оборонной поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, усилению восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.
"Салливан сообщил генералу Патрушеву, что если Россия серьезно настроена на дипломатию, Москва должна перестать атаковать украинские города", - говорится в сообщении. Там отмечается, что Салливан "предупредил" Патрушева "о последствиях приведения в жизнь любого возможного решения РФ об использовании химического или биологического оружия на Украине".