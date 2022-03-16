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Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию - РИА Новости, 16.03.2022
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Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию
Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию - РИА Новости, 16.03.2022
Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым призвал продемонстрировать серьезный настрой... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:45
2022-03-16T17:45
в мире
сша
россия
джейк салливан
николай патрушев
нато
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым призвал продемонстрировать серьезный настрой на дипломатию в ситуации вокруг Украины, сообщает Белый дом.Как говорится в распространенном пресс-службой совета нацбезопасности Белого дома сообщении, Салливан подчеркнул "твердую и ясную" оппозицию США российской спецоперации на Украине. "Салливан ясно изложил приверженность США продолжению введения санкций в отношении России, оборонной поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, усилению восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении."Салливан сообщил генералу Патрушеву, что если Россия серьезно настроена на дипломатию, Москва должна перестать атаковать украинские города", - говорится в сообщении. Там отмечается, что Салливан "предупредил" Патрушева "о последствиях приведения в жизнь любого возможного решения РФ об использовании химического или биологического оружия на Украине".
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в мире, сша, россия, джейк салливан, николай патрушев, нато
17:45 16.03.2022
 
Салливан призвал Патрушева продемонстрировать настрой России на дипломатию

Советник Байдена Салливан призвал Патрушева показать настрой России на дипломатию

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым призвал продемонстрировать серьезный настрой на дипломатию в ситуации вокруг Украины, сообщает Белый дом.
Как говорится в распространенном пресс-службой совета нацбезопасности Белого дома сообщении, Салливан подчеркнул "твердую и ясную" оппозицию США российской спецоперации на Украине. "Салливан ясно изложил приверженность США продолжению введения санкций в отношении России, оборонной поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, усилению восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.
"Салливан сообщил генералу Патрушеву, что если Россия серьезно настроена на дипломатию, Москва должна перестать атаковать украинские города", - говорится в сообщении. Там отмечается, что Салливан "предупредил" Патрушева "о последствиях приведения в жизнь любого возможного решения РФ об использовании химического или биологического оружия на Украине".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 19:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Госдеп заявил, что США готовы пойти на полезные Киеву дипломатические шаги
 
В миреСШАРоссияДжейк СалливанНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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