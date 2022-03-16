https://ria.ru/20220316/defitsit-1778494136.html
Отечественные поставщики помогли избежать дефицита, заявил Путин
Отечественные поставщики помогли избежать дефицита, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Отечественные поставщики помогли избежать дефицита, заявил Путин
Паника в торговой сфере была после второй волны санкций, но отечественные поставщики сделали все, чтобы избежать дефицита товаров, сообщил президент РФ Владимир РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:10
2022-03-16T17:10
2022-03-16T17:10
экономика
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Паника в торговой сфере была после второй волны санкций, но отечественные поставщики сделали все, чтобы избежать дефицита товаров, сообщил президент РФ Владимир Путин."Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие недели дополнительный спрос на товары превысил триллион рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.
https://ria.ru/20220316/biznes-1778490448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
Отечественные поставщики помогли избежать дефицита, заявил Путин
Путин: отечественные поставщики помогли избежать дефицита на волне паники в торговле