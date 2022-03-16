https://ria.ru/20220316/buyakevich-1778534354.html

Буякевич потребовал от ОБСЕ отреагировать на призыв к геноциду русских

Буякевич потребовал от ОБСЕ отреагировать на призыв к геноциду русских - РИА Новости, 16.03.2022

Буякевич потребовал от ОБСЕ отреагировать на призыв к геноциду русских

Россия требует от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реакции на призыв украинского... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:01

2022-03-16T19:01

2022-03-16T19:15

россия

украина

бюро по демократическим институтам и правам человека

в мире

обсе

максим буякевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/89/1553008939_0:45:3073:1773_1920x0_80_0_0_797f413f13752401713b78fac394e833.jpg

ВЕНА, 16 мар – РИА Новости. Россия требует от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реакции на призыв украинского ведущего к геноциду русских, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских."Никто не отменял соответствующие мандаты правочеловеческих институтов, в том числе, и ОБСЕ, которые должны заниматься такими вопросами. Поэтому мы требуем от них профильной реакции, в том числе и на этот эпизод. Конкретно, требуем реакции от Бюро по демократическим институтам и правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейру", - сказал дипломат.По его словам, в любом нормальном государстве-участнике ОБСЕ именно призывы к фактически геноциду по этническому признаку должны быть элементом состава уголовного преступления. Помимо этого, есть понятие этических стандартов журналистики, которое исключает использование языка ненависти."Но это, конечно, никоим образом не касается ни нынешней пропагандисткой журналистики, подчиняющейся киевскому националистическому режиму, ни киевских властей в целом, которые исповедуют ненависть ко всему русскому", - отметил он.Дипломат указал и на то, что не было осуждения высказываний украинского ведущего от "Репортеров без границ" или от Европейской федерации журналистов. "Видимо, не дождемся, потому что Запад всегда и во всем исповедовал двойные стандарты, а что касается журналистики – тем более. Запад, видимо, совсем отказался от того, чтобы рассматривать журналистику как нечто объективное. Теперь журналистика для Запада – не более, чем пропагандистский инструмент", - заключил он.Как бы ни было тяжело работать международным чиновникам в сложившихся условиях, они обязаны по своему мандату реагировать на такого рода сюжеты безотносительно политических коннотаций, которые окружают работу венской площадки, подчеркнул зампостпреда."Мы, что называется, слезать с них не будем, пока не добьемся адекватной реакции", - заключил он.

https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778480408.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире, обсе, максим буякевич