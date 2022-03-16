https://ria.ru/20220316/bogomolov-1778454213.html

Константин Богомолов сыграет на сцене Театра Наций в своей постановке

Константин Богомолов сыграет на сцене Театра Наций в своей постановке - РИА Новости, 16.03.2022

Константин Богомолов сыграет на сцене Театра Наций в своей постановке

Художественный руководитель Театра на Бронной режиссер Константин Богомолов сыграет в своей постановке "На всякого мудреца" в Театре Наций. Об этом он рассказал РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:02

2022-03-16T16:02

2022-03-16T16:02

культура

новости культуры

театр

константин богомолов

театр на малой бронной

театр наций

александр семчев (актер)

александр островский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735466624_0:78:2690:1591_1920x0_80_0_0_0fa8e57db4fca10fa891d5a6789f63c0.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Бронной режиссер Константин Богомолов сыграет в своей постановке "На всякого мудреца" в Театре Наций. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Как сообщается на сайте театра, Богомолов перенес действие пьесы Александра Островского в наше время и превратил комедию XIX века в сатиру на современную жизнь российской элиты. Персонажи классика стали правительственными чиновниками, олигархами и представителями поп-культуры. Главную роль Егора Глумова исполняли актеры Александр Новин и Кирилл Власов, а образ господина Мамаева уже воплотили Александр Новиков и Александр Семчев.Действие оригинальной пьесы Островского происходит в Москве в первое десятилетие реформ Александра II. Главный герой – молодой человек Егор Глумов мечтает построить карьеру через связи в высшем свете и готов любой ценой выбиться "из грязи в князи". Параллельно он ведет дневник, в котором откровенно пишет о том, что на самом деле думает о людях, расположения которых добивается.

https://ria.ru/20220310/theatre-1777449917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, константин богомолов, театр на малой бронной, театр наций, александр семчев (актер), александр островский