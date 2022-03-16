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Константин Богомолов сыграет на сцене Театра Наций в своей постановке
Константин Богомолов сыграет на сцене Театра Наций в своей постановке - РИА Новости, 16.03.2022
Константин Богомолов сыграет на сцене Театра Наций в своей постановке
Художественный руководитель Театра на Бронной режиссер Константин Богомолов сыграет в своей постановке "На всякого мудреца" в Театре Наций. Об этом он рассказал РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:02
2022-03-16T16:02
2022-03-16T16:02
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константин богомолов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Бронной режиссер Константин Богомолов сыграет в своей постановке "На всякого мудреца" в Театре Наций. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Как сообщается на сайте театра, Богомолов перенес действие пьесы Александра Островского в наше время и превратил комедию XIX века в сатиру на современную жизнь российской элиты. Персонажи классика стали правительственными чиновниками, олигархами и представителями поп-культуры. Главную роль Егора Глумова исполняли актеры Александр Новин и Кирилл Власов, а образ господина Мамаева уже воплотили Александр Новиков и Александр Семчев.Действие оригинальной пьесы Островского происходит в Москве в первое десятилетие реформ Александра II. Главный герой – молодой человек Егор Глумов мечтает построить карьеру через связи в высшем свете и готов любой ценой выбиться "из грязи в князи". Параллельно он ведет дневник, в котором откровенно пишет о том, что на самом деле думает о людях, расположения которых добивается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, константин богомолов, театр на малой бронной, театр наций, александр семчев (актер), александр островский
Константин Богомолов сыграет на сцене Театра Наций в своей постановке
Худрук Театра на Бронной Богомолов сыграет в спектакле "На всякого мудреца" в Театре Наций
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Бронной режиссер Константин Богомолов сыграет в своей постановке "На всякого мудреца" в Театре Наций. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Я лично играю господина Мамаева в спектакле "На всякого мудреца" в Театре Наций 19 марта", — пишет он.
Как сообщается на сайте театра, Богомолов перенес действие пьесы Александра Островского в наше время и превратил комедию XIX века в сатиру на современную жизнь российской элиты. Персонажи классика стали правительственными чиновниками, олигархами и представителями поп-культуры. Главную роль Егора Глумова исполняли актеры Александр Новин и Кирилл Власов, а образ господина Мамаева уже воплотили Александр Новиков и Александр Семчев.
Действие оригинальной пьесы Островского происходит в Москве в первое десятилетие реформ Александра II. Главный герой – молодой человек Егор Глумов мечтает построить карьеру через связи в высшем свете и готов любой ценой выбиться "из грязи в князи". Параллельно он ведет дневник, в котором откровенно пишет о том, что на самом деле думает о людях, расположения которых добивается.