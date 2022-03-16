Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/blokirovka-1778394514.html
В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ
В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне российской спецоперации по денацификации Украины предписал... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:41
2022-03-16T10:41
в мире
владимир путин
россия
рига
луганская народная республика
вгтрк
ртр планета
дом кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_b53973522c4d28ad2eeab857b5ae13fb.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне российской спецоперации по денацификации Украины предписал телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к семи веб-сайтам российских телеканалов и информационных агентств, которые, по утверждению ведомства, якобы "распространяют военную пропаганду".Департамент выполняет в Эстонии функции надзорного органа в сфере телекоммуникаций.В перечень TTJA, в том числе, вошли сайты российских Первого и Пятого телеканалов, НТВ и Рен-ТВ, других СМИ."TTJA установила, что эти веб-сайты распространяют военную пропаганду", - говорится, в частности, в сообщении пресс-службы ведомства.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.По предписанию департамента по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Затем в "черный список" были добавлены Первый балтийский канал (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, СТС, РЕН ТВ, "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Время", "Телекафе", "Бобёр", "O!", "Поехали!", "Карусель".В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20220227/rbk-1775374175.html
https://ria.ru/20220225/priostanovka-1775070134.html
россия
рига
луганская народная республика
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_389f7bb1dddeff18eb57974ad5661370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, рига, луганская народная республика, вгтрк, ртр планета, дом кино, эстония
10:41 16.03.2022
 
В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ

В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских телеканалов и информационных агентств

© РИА Новости / Елена ИсайкинаТаллин, Эстония
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Елена Исайкина
Таллин, Эстония
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне российской спецоперации по денацификации Украины предписал телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к семи веб-сайтам российских телеканалов и информационных агентств, которые, по утверждению ведомства, якобы "распространяют военную пропаганду".
Департамент выполняет в Эстонии функции надзорного органа в сфере телекоммуникаций.
Здание медиахолдинга РБК в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 14:28
В Латвии запретили ретранслировать телеканал РБК
В перечень TTJA, в том числе, вошли сайты российских Первого и Пятого телеканалов, НТВ и Рен-ТВ, других СМИ.
"TTJA установила, что эти веб-сайты распространяют военную пропаганду", - говорится, в частности, в сообщении пресс-службы ведомства.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
По предписанию департамента по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Затем в "черный список" были добавлены Первый балтийский канал (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, СТС, РЕН ТВ, "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Время", "Телекафе", "Бобёр", "O!", "Поехали!", "Карусель".
В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Польский телеканал TVP приостановил трансляцию российских сериалов
 
В миреВладимир ПутинРоссияРигаЛуганская Народная РеспубликаВГТРКРТР ПланетаДом киноЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала