https://ria.ru/20220316/blokirovka-1778394514.html

В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ

В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ - РИА Новости, 16.03.2022

В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне российской спецоперации по денацификации Украины предписал... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:41

2022-03-16T10:41

2022-03-16T10:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне российской спецоперации по денацификации Украины предписал телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к семи веб-сайтам российских телеканалов и информационных агентств, которые, по утверждению ведомства, якобы "распространяют военную пропаганду".Департамент выполняет в Эстонии функции надзорного органа в сфере телекоммуникаций.В перечень TTJA, в том числе, вошли сайты российских Первого и Пятого телеканалов, НТВ и Рен-ТВ, других СМИ."TTJA установила, что эти веб-сайты распространяют военную пропаганду", - говорится, в частности, в сообщении пресс-службы ведомства.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.По предписанию департамента по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Затем в "черный список" были добавлены Первый балтийский канал (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, СТС, РЕН ТВ, "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Время", "Телекафе", "Бобёр", "O!", "Поехали!", "Карусель".В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20220227/rbk-1775374175.html

https://ria.ru/20220225/priostanovka-1775070134.html

россия

рига

луганская народная республика

эстония

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, рига, луганская народная республика, вгтрк, ртр планета, дом кино, эстония