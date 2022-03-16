В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ
В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских телеканалов и информационных агентств
Таллин, Эстония
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне российской спецоперации по денацификации Украины предписал телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к семи веб-сайтам российских телеканалов и информационных агентств, которые, по утверждению ведомства, якобы "распространяют военную пропаганду".
Департамент выполняет в Эстонии функции надзорного органа в сфере телекоммуникаций.
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В перечень TTJA, в том числе, вошли сайты российских Первого и Пятого телеканалов, НТВ и Рен-ТВ, других СМИ.
"TTJA установила, что эти веб-сайты распространяют военную пропаганду", - говорится, в частности, в сообщении пресс-службы ведомства.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
По предписанию департамента по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Затем в "черный список" были добавлены Первый балтийский канал (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, СТС, РЕН ТВ, "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Время", "Телекафе", "Бобёр", "O!", "Поехали!", "Карусель".
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".