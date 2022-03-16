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В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией - РИА Новости, 16.03.2022
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Медиавойны
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В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией
В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией - РИА Новости, 16.03.2022
В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией
До 30 тысяч блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:48
2022-03-16T10:55
медиавойны
общество
россия
общественная палата рф
александр малькевич
интернет
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. До 30 тысяч блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Малькевич проинформировал, что большое число блогеров участвуют в распространении фейков, выявляются от 2 до 3 тысяч аккаунтов каждый день, с которых идет их распространение."По нашим прикидкам до 30 тысяч разного рода блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против нашей страны, при этом большинство этих блогеров, значительная их часть - это граждане России", - сказал Малькевич в среду в Общественной палате РФ.
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общество, россия, общественная палата рф, александр малькевич, интернет
10:48 16.03.2022 (обновлено: 10:55 16.03.2022)
 
В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией

Член ОП Малькевич: до 30 тысяч блогеров участвуют в информационной войне против России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. До 30 тысяч блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Малькевич проинформировал, что большое число блогеров участвуют в распространении фейков, выявляются от 2 до 3 тысяч аккаунтов каждый день, с которых идет их распространение.
"По нашим прикидкам до 30 тысяч разного рода блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против нашей страны, при этом большинство этих блогеров, значительная их часть - это граждане России", - сказал Малькевич в среду в Общественной палате РФ.
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МедиавойныОбществоРоссияОбщественная палата РФАлександр МалькевичИнтернет
 
 
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