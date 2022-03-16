10:48 16.03.2022 (обновлено: 10:55 16.03.2022)
В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией
Член ОП Малькевич: до 30 тысяч блогеров участвуют в информационной войне против России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. До 30 тысяч блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Малькевич проинформировал, что большое число блогеров участвуют в распространении фейков, выявляются от 2 до 3 тысяч аккаунтов каждый день, с которых идет их распространение.
"По нашим прикидкам до 30 тысяч разного рода блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против нашей страны, при этом большинство этих блогеров, значительная их часть - это граждане России", - сказал Малькевич в среду в Общественной палате РФ.
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