https://ria.ru/20220316/blogery-1778396523.html

В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией

В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией - РИА Новости, 16.03.2022

В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией

До 30 тысяч блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:48

2022-03-16T10:48

2022-03-16T10:55

медиавойны

общество

россия

общественная палата рф

александр малькевич

интернет

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. До 30 тысяч блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против России, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Малькевич проинформировал, что большое число блогеров участвуют в распространении фейков, выявляются от 2 до 3 тысяч аккаунтов каждый день, с которых идет их распространение."По нашим прикидкам до 30 тысяч разного рода блогеров участвуют в "разгоне" информационной войны против нашей страны, при этом большинство этих блогеров, значительная их часть - это граждане России", - сказал Малькевич в среду в Общественной палате РФ.

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, общественная палата рф, александр малькевич, интернет