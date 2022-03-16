https://ria.ru/20220316/biznesmeny-1778430634.html
В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом
В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют опасность ведения там бизнеса. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:13
2022-03-16T13:13
2022-03-16T13:53
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют опасность ведения там бизнеса."К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне", — сказал Песков во время общения с журналистами.
https://ria.ru/20220222/germaniya-1774284852.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков
13:13 16.03.2022 (обновлено: 13:53 16.03.2022)
В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом
Пресс-секретарь Песков назвал санкции Запада против российских бизнесменов бандитизмом
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют опасность ведения там бизнеса.
"К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне", — сказал Песков во время общения с журналистами.