https://ria.ru/20220316/biznesmeny-1778430634.html

В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом

В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют опасность ведения там бизнеса. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:13

2022-03-16T13:13

2022-03-16T13:53

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют опасность ведения там бизнеса."К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне", — сказал Песков во время общения с журналистами.

https://ria.ru/20220222/germaniya-1774284852.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков