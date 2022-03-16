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В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом - РИА Новости, 16.03.2022
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В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом
В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют опасность ведения там бизнеса. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:13
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в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют опасность ведения там бизнеса."К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне", — сказал Песков во время общения с журналистами.
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в мире, дмитрий песков
13:13 16.03.2022 (обновлено: 13:53 16.03.2022)
 
В Кремле назвали отношение Запада к российским бизнесменам бандитизмом

Пресс-секретарь Песков назвал санкции Запада против российских бизнесменов бандитизмом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют опасность ведения там бизнеса.
"К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне", — сказал Песков во время общения с журналистами.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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