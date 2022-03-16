https://ria.ru/20220316/biznes-1778497150.html
Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин
Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин
Частный бизнес должен стать основным игроком в разрешении текущих проблем российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:20
2022-03-16T17:20
2022-03-16T17:33
экономика
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Частный бизнес должен стать основным игроком в разрешении текущих проблем российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки."Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции", - сказал Путин."По тому, как частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан. В целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики", - добавил президент.
https://ria.ru/20220316/biznes-1778490448.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, владимир путин
17:20 16.03.2022 (обновлено: 17:33 16.03.2022)
Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин
Путин: главную роль в преодолении текущих проблем экономики должен сыграть частный бизнес