https://ria.ru/20220316/biznes-1778497150.html

Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин

Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин

Частный бизнес должен стать основным игроком в разрешении текущих проблем российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:20

2022-03-16T17:20

2022-03-16T17:33

экономика

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Частный бизнес должен стать основным игроком в разрешении текущих проблем российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки."Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции", - сказал Путин."По тому, как частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан. В целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики", - добавил президент.

https://ria.ru/20220316/biznes-1778490448.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, в мире, владимир путин