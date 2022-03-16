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Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин
Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин
Частный бизнес должен стать основным игроком в разрешении текущих проблем российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:20
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экономика
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Частный бизнес должен стать основным игроком в разрешении текущих проблем российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки."Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции", - сказал Путин."По тому, как частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан. В целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики", - добавил президент.
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экономика, в мире, владимир путин
17:20 16.03.2022 (обновлено: 17:33 16.03.2022)
 
Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин

Путин: главную роль в преодолении текущих проблем экономики должен сыграть частный бизнес

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Частный бизнес должен стать основным игроком в разрешении текущих проблем российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки.
"Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции", - сказал Путин.
"По тому, как частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан. В целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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