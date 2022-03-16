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Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса
Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса - РИА Новости, 16.03.2022
Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса
Россия ответит на санкции Запада максимальной свободой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социального-экономической о... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:03
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владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия ответит на санкции Запада максимальной свободой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социального-экономической о мерах социально-экономической поддержки с правительством. Он попросил правительство, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работы по снятию административных, регуляторных неоправданных барьеров."Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями", - отметил президент."Одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, их доступность и дороговизна кредитов, но Центральный банк вынужден был принять соответствующие меры", - заключил он.
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владимир путин, экономика, россия
17:03 16.03.2022 (обновлено: 17:43 16.03.2022)
 
Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса

Путин: надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия ответит на санкции Запада максимальной свободой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социального-экономической о мерах социально-экономической поддержки с правительством. Он попросил правительство, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работы по снятию административных, регуляторных неоправданных барьеров.
"Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями", - отметил президент.
"Одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, их доступность и дороговизна кредитов, но Центральный банк вынужден был принять соответствующие меры", - заключил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 17:26
Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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