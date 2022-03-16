https://ria.ru/20220316/biznes-1778491362.html

Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса

Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса - РИА Новости, 16.03.2022

Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса

Россия ответит на санкции Запада максимальной свободой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социального-экономической о... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:03

2022-03-16T17:03

2022-03-16T17:43

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия ответит на санкции Запада максимальной свободой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социального-экономической о мерах социально-экономической поддержки с правительством. Он попросил правительство, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работы по снятию административных, регуляторных неоправданных барьеров."Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями", - отметил президент."Одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, их доступность и дороговизна кредитов, но Центральный банк вынужден был принять соответствующие меры", - заключил он.

https://ria.ru/20220316/regiony-1778500101.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, россия