https://ria.ru/20220316/biznes-1778491362.html
Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса
Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса - РИА Новости, 16.03.2022
Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса
Россия ответит на санкции Запада максимальной свободой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социального-экономической о... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:03
2022-03-16T17:03
2022-03-16T17:43
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия ответит на санкции Запада максимальной свободой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социального-экономической о мерах социально-экономической поддержки с правительством. Он попросил правительство, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работы по снятию административных, регуляторных неоправданных барьеров."Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями", - отметил президент."Одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, их доступность и дороговизна кредитов, но Центральный банк вынужден был принять соответствующие меры", - заключил он.
https://ria.ru/20220316/regiony-1778500101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
17:03 16.03.2022 (обновлено: 17:43 16.03.2022)
Путин призвал снизить административные барьеры для бизнеса
Путин: надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия ответит на санкции Запада максимальной свободой для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социального-экономической о мерах социально-экономической поддержки с правительством. Он попросил правительство, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работы по снятию административных, регуляторных неоправданных барьеров.
"Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями", - отметил президент
.
"Одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, их доступность и дороговизна кредитов, но Центральный банк вынужден был принять соответствующие меры", - заключил он.