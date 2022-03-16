https://ria.ru/20220316/biznes-1778488772.html

Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин

Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин

России сейчас непросто, бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, но банки справились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:55

2022-03-16T16:55

2022-03-16T17:20

экономика

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России сейчас непросто, бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, но банки справились, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением, первой под удар санкций попала наша банковская система, но российские банки справились с этим вызовом. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778437931.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, украина, донбасс