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Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин
Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин
России сейчас непросто, бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, но банки справились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:55
2022-03-16T17:20
экономика
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России сейчас непросто, бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, но банки справились, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением, первой под удар санкций попала наша банковская система, но российские банки справились с этим вызовом. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778437931.html
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экономика, владимир путин, россия, украина, донбасс
16:55 16.03.2022 (обновлено: 17:20 16.03.2022)
 
Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин

Президент Путин: бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России сейчас непросто, бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, но банки справились, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением, первой под удар санкций попала наша банковская система, но российские банки справились с этим вызовом. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
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