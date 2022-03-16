https://ria.ru/20220316/biznes-1778488772.html
Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин
Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин
России сейчас непросто, бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, но банки справились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:55
2022-03-16T16:55
2022-03-16T17:20
экономика
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777529067_0:842:2049:1994_1920x0_80_0_0_9f69cbe466cb3d0f555705bbbb2e86b1.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России сейчас непросто, бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, но банки справились, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением, первой под удар санкций попала наша банковская система, но российские банки справились с этим вызовом. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778437931.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777529067_0:650:2049:2186_1920x0_80_0_0_73f73f847293f7e9f528530d0aa951d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, украина, донбасс
16:55 16.03.2022 (обновлено: 17:20 16.03.2022)
Бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением, заявил Путин
Президент Путин: бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением