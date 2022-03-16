https://ria.ru/20220316/bezrabotitsa-1778497437.html
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин - РИА Новости, 16.03.2022
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:21
2022-03-16T17:21
2022-03-16T17:42
безработица
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил мэр Сергей Собянин."Сегодня безработица, по крайней мере, в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ."У нас есть риски роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, где владельцем является иностранная компания. Поэтому мы создали кадровый центр, в котором мы системно работаем со всеми, кто заявил о такой остановке или возможном закрытии, и с крупными системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу, тем более что у нас сотни тысяч вакансий на других предприятиях", - добавил мэр Москвы.
https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безработица, общество, москва, россия, сергей собянин
17:21 16.03.2022 (обновлено: 17:42 16.03.2022)
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин
Мэр Собянин: безработица в Москве находится на историческом минимуме