https://ria.ru/20220316/bezrabotitsa-1778497437.html

Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин

Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин - РИА Новости, 16.03.2022

Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин

Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:21

2022-03-16T17:21

2022-03-16T17:42

безработица

общество

москва

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил мэр Сергей Собянин."Сегодня безработица, по крайней мере, в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ."У нас есть риски роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, где владельцем является иностранная компания. Поэтому мы создали кадровый центр, в котором мы системно работаем со всеми, кто заявил о такой остановке или возможном закрытии, и с крупными системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу, тем более что у нас сотни тысяч вакансий на других предприятиях", - добавил мэр Москвы.

https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безработица, общество, москва, россия, сергей собянин