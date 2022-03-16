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Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин - РИА Новости, 16.03.2022
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Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин - РИА Новости, 16.03.2022
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:21
2022-03-16T17:42
безработица
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил мэр Сергей Собянин."Сегодня безработица, по крайней мере, в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ."У нас есть риски роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, где владельцем является иностранная компания. Поэтому мы создали кадровый центр, в котором мы системно работаем со всеми, кто заявил о такой остановке или возможном закрытии, и с крупными системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу, тем более что у нас сотни тысяч вакансий на других предприятиях", - добавил мэр Москвы.
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безработица, общество, москва, россия, сергей собянин
17:21 16.03.2022 (обновлено: 17:42 16.03.2022)
 
Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил Собянин

Мэр Собянин: безработица в Москве находится на историческом минимуме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в Центре занятости населения города Москвы Моя работа - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Безработица в Москве находится на историческом минимуме, заявил мэр Сергей Собянин.
"Сегодня безработица, по крайней мере, в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.
"У нас есть риски роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, где владельцем является иностранная компания. Поэтому мы создали кадровый центр, в котором мы системно работаем со всеми, кто заявил о такой остановке или возможном закрытии, и с крупными системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу, тем более что у нас сотни тысяч вакансий на других предприятиях", - добавил мэр Москвы.
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БезработицаОбществоМоскваРоссияСергей Собянин
 
 
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