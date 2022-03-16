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Британцы раскритиковали координацию по размещению украинских беженцев - РИА Новости, 16.03.2022
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https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778561229.html
Британцы раскритиковали координацию по размещению украинских беженцев
Британцы раскритиковали координацию по размещению украинских беженцев - РИА Новости, 16.03.2022
Британцы раскритиковали координацию по размещению украинских беженцев
Британцы, желающие поселить у себя украинских беженцев по недавно запущенной властями программе "Дома для Украины", заявляют о том, что им трудно найти таких... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:00
2022-03-16T22:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
украина
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Британцы, желающие поселить у себя украинских беженцев по недавно запущенной властями программе "Дома для Украины", заявляют о том, что им трудно найти таких жильцов, пишет британская газета Telegraph.Первая фаза схемы позволяет "спонсорам" в Великобритании размещать украинцев для проживания с ними в одном доме или в отдельном объекте собственности. За это владельцы жилья могут получать 350 фунтов стерлингов (чуть более 450 долларов) в месяц. По данным британского Министерства по вопросам жилищного строительства, общин и местного самоуправления, о своём желании поучаствовать в программе уже заявили более 100 тысяч граждан и организаций Британии.Глава ведомства Майкл Гоув сказал, что он надеется, что "спонсоры" смогут "подбирать" беженцев к домам через социальные сети, что побудило критиков провести сравнение с приложением для знакомств Tinder.Супружеская пара Бирн из Стратфорда-на-Эйвоне в английском графстве Уорикшир готова предоставить беженцам дом с двумя спальнями в Уорике, в котором, по их словам, могла бы с комфортом разместиться семья с тремя детьми, пишет Telegraph."Это нелегко, так много людей хотят попытаться помочь, и это просто минное поле… Конечно, люди с Украины, которые ищут места для проживания, также должны проверить - где это находится? Что это за место такое? Это, должно быть, трудно", - посетовала Лорна Бирн.По ее словам, она нашла через Facebook две семьи, которым бы мог подойти ее дом."Но я ни от кого ничего не слышала. Это должно быть ошеломляюще. Может быть, они думают: "Где Уорик?" Может быть, это просто слишком для них", - отметила Бирн.По ее мнению, правительству Британии следует уделить больше внимания координации усилий по размещению беженцев.Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. По состоянию на 15 марта Соединённое Королевство выдало украинским беженцам 5,5 тысячи виз, которые действуют три года и позволяют их держателям жить, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. По словам главы британского МВД Прити Пател, страна может принять до 100 тысяч беженцев с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html
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в мире, великобритания, украина
22:00 16.03.2022
 
Британцы раскритиковали координацию по размещению украинских беженцев

Британцы, желающие поселить у себя украинских беженцев, заявляют о трудностях с их поиском

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Британцы, желающие поселить у себя украинских беженцев по недавно запущенной властями программе "Дома для Украины", заявляют о том, что им трудно найти таких жильцов, пишет британская газета Telegraph.
Первая фаза схемы позволяет "спонсорам" в Великобритании размещать украинцев для проживания с ними в одном доме или в отдельном объекте собственности. За это владельцы жилья могут получать 350 фунтов стерлингов (чуть более 450 долларов) в месяц. По данным британского Министерства по вопросам жилищного строительства, общин и местного самоуправления, о своём желании поучаствовать в программе уже заявили более 100 тысяч граждан и организаций Британии.
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Глава ведомства Майкл Гоув сказал, что он надеется, что "спонсоры" смогут "подбирать" беженцев к домам через социальные сети, что побудило критиков провести сравнение с приложением для знакомств Tinder.
Супружеская пара Бирн из Стратфорда-на-Эйвоне в английском графстве Уорикшир готова предоставить беженцам дом с двумя спальнями в Уорике, в котором, по их словам, могла бы с комфортом разместиться семья с тремя детьми, пишет Telegraph.
"Это нелегко, так много людей хотят попытаться помочь, и это просто минное поле… Конечно, люди с Украины, которые ищут места для проживания, также должны проверить - где это находится? Что это за место такое? Это, должно быть, трудно", - посетовала Лорна Бирн.
По ее словам, она нашла через Facebook две семьи, которым бы мог подойти ее дом.
"Но я ни от кого ничего не слышала. Это должно быть ошеломляюще. Может быть, они думают: "Где Уорик?" Может быть, это просто слишком для них", - отметила Бирн.
По ее мнению, правительству Британии следует уделить больше внимания координации усилий по размещению беженцев.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. По состоянию на 15 марта Соединённое Королевство выдало украинским беженцам 5,5 тысячи виз, которые действуют три года и позволяют их держателям жить, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. По словам главы британского МВД Прити Пател, страна может принять до 100 тысяч беженцев с Украины.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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