https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778470752.html

Французы не готовы платить больше налогов из-за украинских беженцев

Французы возмутились решением Макрона принимать украинских беженцев - РИА Новости, 16.03.2022

Французы не готовы платить больше налогов из-за украинских беженцев

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали Эммануэля Макрона после заявления о приеме украинских беженцев. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:00

2022-03-16T16:00

2022-03-16T17:02

в мире

франция

эммануэль макрон

украина

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали Эммануэля Макрона после заявления о приеме украинских беженцев.Многие пользователи негативно отнеслись к инициативе президента."Это Макрон готовится к приезду беженцев или все же французы? Если только он не собирается принять их у себя в Елисейском дворце?" — задалась вопросом Anne-Louise."Французы принимают беженцев, а что насчет самого Макрона, сколько примут он и его семья?" — спросил TATAOS."Неужели наша экономика позволяет проявлять столько гуманизма? Почему действительно богатые страны не принимают столько беженцев?" — интересуется Segolene69."Мы можем доверить Мохаммеду Макрону сортировку украинских беженцев и исламских мигрантов! На самом деле я так не думаю", — написал écusettedenoireuil."Мы говорим да украинским беженцам, которых нужно защитить, пока для их страны не настанут лучшие времена. Но мы говорим нет спекулянтам, которые попытаются проникнуть во Францию, как и миллионы до них, и воспользоваться нашей наивной щедростью", — заключил Ratapoil.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/bezhentsy-1778032723.html

https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777170853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, эммануэль макрон, украина, россия