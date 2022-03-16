https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778408025.html
Поток беженцев из Донбасса в Россию вырос, заявили в экстренных службах
Поток беженцев из Донбасса в Россию вырос, заявили в экстренных службах - РИА Новости, 16.03.2022
Поток беженцев из Донбасса в Россию вырос, заявили в экстренных службах
За последние два дня вырос поток беженцев из Донбасса в Россию – всего границу с начала эскалации пересекли более 270 тысяч человек, в том числе свыше 59 тысяч... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:41
2022-03-16T11:41
2022-03-16T11:41
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние два дня вырос поток беженцев из Донбасса в Россию – всего границу с начала эскалации пересекли более 270 тысяч человек, в том числе свыше 59 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На шесть утра среды, границу РФ пересекли 271,9 тысячи беженцев, в том числе 59,05 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Утром 14 марта этот показатель составлял 247,4 тысячи человек – таким образом, за два дня поток вырос, приехали еще 24,5 тысячи беженцев.По его словам, почти в 300 пунктах временного размещения на территории 32 регионов России находятся 19,17 тысячи человек, в том числе 9,58 тысячи детей. Остальные уже так или иначе нашли пристанище – у родственников, друзей, волонтеров и так далее.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Поток беженцев из Донбасса в Россию вырос, заявили в экстренных службах
Представитель экстренных служб: за два дня вырос поток беженцев из Донбасса в Россию
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние два дня вырос поток беженцев из Донбасса в Россию – всего границу с начала эскалации пересекли более 270 тысяч человек, в том числе свыше 59 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На шесть утра среды, границу РФ пересекли 271,9 тысячи беженцев, в том числе 59,05 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.
Утром 14 марта этот показатель составлял 247,4 тысячи человек – таким образом, за два дня поток вырос, приехали еще 24,5 тысячи беженцев.
По его словам, почти в 300 пунктах временного размещения на территории 32 регионов России находятся 19,17 тысячи человек, в том числе 9,58 тысячи детей. Остальные уже так или иначе нашли пристанище – у родственников, друзей, волонтеров и так далее.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса
на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия
признала независимость ДНР
и ЛНР
, а 24 февраля начала на Украине
специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.