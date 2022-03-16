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Двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину - РИА Новости, 16.03.2022
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Двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину
Двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину - РИА Новости, 16.03.2022
Двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину
Двое бельгийских военных самовольно отправились на Украину для участия в боевых действиях в составе так называемого "иностранного легиона", несмотря на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T00:40
2022-03-16T00:40
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
бельгия
украина
людивин дедондер
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Двое бельгийских военных самовольно отправились на Украину для участия в боевых действиях в составе так называемого "иностранного легиона", несмотря на предостережения минобороны, пишет во вторник бельгийское издание LeSoir.Согласно информации, которую подтвердили в министерстве обороны Бельгии, один военнослужащий перед отъездом на Украину уволился из вооруженных сил. Второй самовольно уехал воевать, не уволившись при этом из армии. Минобороны открыло против него дело "за дезертирство".По ее данным, оба военнослужащих отправились на Украину без оружия.Начальник штаба обороны Бельгии адмирал Мишель Хофман заявил, что бельгийские военнослужащие не имеют права воевать за другое государство в личном качестве. "Такое поведение неприемлемо, оно будет трактоваться как неподчинение. Отправка на Украину для участия в боевых действиях будет считаться дезертирством, которое является уголовным преступлением", — сказал начштаба обороны Бельгии.Ранее власти Украины объявили о формировании иностранного легиона для добровольцев из других стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, бельгия, украина, людивин дедондер, брюссель
00:40 16.03.2022
 
Двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину

LeSoir: двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника с простреленным лобовым стеклом из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Военная техника с простреленным лобовым стеклом из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военная техника с простреленным лобовым стеклом из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Двое бельгийских военных самовольно отправились на Украину для участия в боевых действиях в составе так называемого "иностранного легиона", несмотря на предостережения минобороны, пишет во вторник бельгийское издание LeSoir.
Согласно информации, которую подтвердили в министерстве обороны Бельгии, один военнослужащий перед отъездом на Украину уволился из вооруженных сил. Второй самовольно уехал воевать, не уволившись при этом из армии. Минобороны открыло против него дело "за дезертирство".

"Один военнослужащий сообщил о своем намерении. Минобороны пыталось его переубедить, однако он уволился, прежде чем отправиться на войну. Второй военный находится в более спорной ситуации. Он уехал, но предварительно не уволился, поэтому считается дезертиром", — рассказала изданию министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

По ее данным, оба военнослужащих отправились на Украину без оружия.
Начальник штаба обороны Бельгии адмирал Мишель Хофман заявил, что бельгийские военнослужащие не имеют права воевать за другое государство в личном качестве. "Такое поведение неприемлемо, оно будет трактоваться как неподчинение. Отправка на Украину для участия в боевых действиях будет считаться дезертирством, которое является уголовным преступлением", — сказал начштаба обороны Бельгии.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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