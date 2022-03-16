https://ria.ru/20220316/belgiytsy-1778362248.html

Двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину

Двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину - РИА Новости, 16.03.2022

Двое бельгийских военнослужащих самовольно отправились на Украину

Двое бельгийских военных самовольно отправились на Украину для участия в боевых действиях в составе так называемого "иностранного легиона", несмотря на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T00:40

2022-03-16T00:40

2022-03-16T00:40

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Двое бельгийских военных самовольно отправились на Украину для участия в боевых действиях в составе так называемого "иностранного легиона", несмотря на предостережения минобороны, пишет во вторник бельгийское издание LeSoir.Согласно информации, которую подтвердили в министерстве обороны Бельгии, один военнослужащий перед отъездом на Украину уволился из вооруженных сил. Второй самовольно уехал воевать, не уволившись при этом из армии. Минобороны открыло против него дело "за дезертирство".По ее данным, оба военнослужащих отправились на Украину без оружия.Начальник штаба обороны Бельгии адмирал Мишель Хофман заявил, что бельгийские военнослужащие не имеют права воевать за другое государство в личном качестве. "Такое поведение неприемлемо, оно будет трактоваться как неподчинение. Отправка на Украину для участия в боевых действиях будет считаться дезертирством, которое является уголовным преступлением", — сказал начштаба обороны Бельгии.Ранее власти Украины объявили о формировании иностранного легиона для добровольцев из других стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/dnr-1778353552.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, бельгия, украина, людивин дедондер, брюссель