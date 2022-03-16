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Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным - РИА Новости, 16.03.2022
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Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным
Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным - РИА Новости, 16.03.2022
Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным
Президент США Джо Байден заявил, что выступление Владимира Зеленского перед конгрессом было убедительным. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:18
2022-03-16T20:18
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выступление Владимира Зеленского перед конгрессом было убедительным."Хочу начать с благодарности президенту Зеленскому за его страстное выступление этим утром, я слушал его из резиденции", - сказал Байден в Белом доме.Как отметил президент США, Зеленский был "убедительным".
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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
20:18 16.03.2022
 
Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным

Президент США Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным

© REUTERS / Sarah Silbiger/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger/Pool
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выступление Владимира Зеленского перед конгрессом было убедительным.
"Хочу начать с благодарности президенту Зеленскому за его страстное выступление этим утром, я слушал его из резиденции", - сказал Байден в Белом доме.
Как отметил президент США, Зеленский был "убедительным".
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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