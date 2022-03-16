https://ria.ru/20220316/bayden-1778548269.html
Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным
Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным - РИА Новости, 16.03.2022
Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным
Президент США Джо Байден заявил, что выступление Владимира Зеленского перед конгрессом было убедительным. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:18
2022-03-16T20:18
2022-03-16T20:18
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выступление Владимира Зеленского перед конгрессом было убедительным."Хочу начать с благодарности президенту Зеленскому за его страстное выступление этим утром, я слушал его из резиденции", - сказал Байден в Белом доме.Как отметил президент США, Зеленский был "убедительным".
https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным
Президент США Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным