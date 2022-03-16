https://ria.ru/20220316/bayden-1778548269.html

Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным

Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным - РИА Новости, 16.03.2022

Байден назвал выступление Зеленского перед конгрессом убедительным

Президент США Джо Байден заявил, что выступление Владимира Зеленского перед конгрессом было убедительным. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:18

2022-03-16T20:18

2022-03-16T20:18

в мире

сша

украина

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выступление Владимира Зеленского перед конгрессом было убедительным."Хочу начать с благодарности президенту Зеленскому за его страстное выступление этим утром, я слушал его из резиденции", - сказал Байден в Белом доме.Как отметил президент США, Зеленский был "убедительным".

https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html

сша

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский