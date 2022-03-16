https://ria.ru/20220316/bank-1778467151.html

Альфа-Банк принял на работу с начала года 700 IT-специалистов

Альфа-Банк принял на работу с начала года 700 IT-специалистов - РИА Новости, 16.03.2022

Альфа-Банк принял на работу с начала года 700 IT-специалистов

С начала года Альфа-Банк - крупнейший универсальный частный банк в России - принял на работу более семисот специалистов в сфере IT-технологий, причем двести —... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:53

2022-03-16T15:53

2022-03-16T16:35

новости компаний - экономика

альфа-банк

россия

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. С начала года Альфа-Банк - крупнейший универсальный частный банк в России - принял на работу более семисот специалистов в сфере IT-технологий, причем двести — за последние две недели, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации."Фактически Альфа-Банк — это IT-компания. Поэтому нам всегда нужны цифровые таланты", — сказал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Forbes присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю в России. Прислать резюме можно на Email, банк отвечает всем.

https://ria.ru/20220306/alfa-1776924190.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, альфа-банк, россия