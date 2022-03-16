Рейтинг@Mail.ru
Альфа-Банк принял на работу с начала года 700 IT-специалистов - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/bank-1778467151.html
Альфа-Банк принял на работу с начала года 700 IT-специалистов
Альфа-Банк принял на работу с начала года 700 IT-специалистов - РИА Новости, 16.03.2022
Альфа-Банк принял на работу с начала года 700 IT-специалистов
С начала года Альфа-Банк - крупнейший универсальный частный банк в России - принял на работу более семисот специалистов в сфере IT-технологий, причем двести —... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:53
2022-03-16T16:35
новости компаний - экономика
альфа-банк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778478825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65c0b57a5bca61c19eaf09fbba8bc528.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. С начала года Альфа-Банк - крупнейший универсальный частный банк в России - принял на работу более семисот специалистов в сфере IT-технологий, причем двести — за последние две недели, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации."Фактически Альфа-Банк — это IT-компания. Поэтому нам всегда нужны цифровые таланты", — сказал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Forbes присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю в России. Прислать резюме можно на Email, банк отвечает всем.
https://ria.ru/20220306/alfa-1776924190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778478825_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_8541137a9d02e5735c9240a2a9c53135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, альфа-банк, россия
15:53 16.03.2022 (обновлено: 16:35 16.03.2022)
 

Альфа-Банк принял на работу с начала года 700 IT-специалистов

© Фото предоставлено пресс-службой Альфа-БанкаИсследовательский центр Альфа-Банка Alfa Research Center
Исследовательский центр Альфа-Банка Alfa Research Center
© Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. С начала года Альфа-Банк - крупнейший универсальный частный банк в России - принял на работу более семисот специалистов в сфере IT-технологий, причем двести — за последние две недели, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.
"Фактически Альфа-Банк — это IT-компания. Поэтому нам всегда нужны цифровые таланты", — сказал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 15:03
Альфа-банк продлит срок действия всех карт Visa и Mastercard
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Forbes присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю в России.
Прислать резюме можно на Email, банк отвечает всем.
 
Новости компаний - ЭкономикаАльфа-банкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала