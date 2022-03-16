https://ria.ru/20220316/bank-1778424895.html

МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы

МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы - РИА Новости, 16.03.2022

МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы

МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставит предпринимателям-заемщикам кредитные каникулы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:48

2022-03-16T12:48

2022-03-16T12:48

россия

мсп банк

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставит предпринимателям-заемщикам кредитные каникулы, сообщает пресс-служба банка."Для малых и средних предприятий, у которых основной или дополнительный код ОКВЭД включен правительством в перечень отраслей от 10 марта 2022 года, будет доступна реструктуризация кредитов в виде кредитных каникул. Льготный период может достигать шести месяцев. В течение этого срока заемщик имеет право не гасить основной долг, а также проценты. Возможен и вариант, когда погашение будет осуществляться в сокращенном размере. Как именно предприниматель будет использовать льготный период, он решает сам и указывает это в направляемом в МСП Банк заявлении", - говорится в сообщении пресс-службы.Для малых и средних предприятий, ОКВЭД которых не попали в перечень пострадавших отраслей, программа реструктуризации также возможна. Единственным отличием будет уплата процентов в льготный период, говорится в сообщении.Срок подачи заявлений на предоставление кредитных каникул установлен до 30 сентября 2022 года.Правительство РФ ранее утвердило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В их число вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в списке — обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий. Всего в перечень включено более 70 кодов ОКВЭД. На кредитные каникулы могут претендовать заемщики, которые заключили договоры до 1 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778297050.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк