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МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы - РИА Новости, 16.03.2022
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МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы
МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы - РИА Новости, 16.03.2022
МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы
МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставит предпринимателям-заемщикам кредитные каникулы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:48
2022-03-16T12:48
россия
мсп банк
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставит предпринимателям-заемщикам кредитные каникулы, сообщает пресс-служба банка."Для малых и средних предприятий, у которых основной или дополнительный код ОКВЭД включен правительством в перечень отраслей от 10 марта 2022 года, будет доступна реструктуризация кредитов в виде кредитных каникул. Льготный период может достигать шести месяцев. В течение этого срока заемщик имеет право не гасить основной долг, а также проценты. Возможен и вариант, когда погашение будет осуществляться в сокращенном размере. Как именно предприниматель будет использовать льготный период, он решает сам и указывает это в направляемом в МСП Банк заявлении", - говорится в сообщении пресс-службы.Для малых и средних предприятий, ОКВЭД которых не попали в перечень пострадавших отраслей, программа реструктуризации также возможна. Единственным отличием будет уплата процентов в льготный период, говорится в сообщении.Срок подачи заявлений на предоставление кредитных каникул установлен до 30 сентября 2022 года.Правительство РФ ранее утвердило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В их число вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в списке — обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий. Всего в перечень включено более 70 кодов ОКВЭД. На кредитные каникулы могут претендовать заемщики, которые заключили договоры до 1 марта 2022 года.
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россия, мсп банк
12:48 16.03.2022
 

МСП Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставит предпринимателям-заемщикам кредитные каникулы, сообщает пресс-служба банка.
"Для малых и средних предприятий, у которых основной или дополнительный код ОКВЭД включен правительством в перечень отраслей от 10 марта 2022 года, будет доступна реструктуризация кредитов в виде кредитных каникул. Льготный период может достигать шести месяцев. В течение этого срока заемщик имеет право не гасить основной долг, а также проценты. Возможен и вариант, когда погашение будет осуществляться в сокращенном размере. Как именно предприниматель будет использовать льготный период, он решает сам и указывает это в направляемом в МСП Банк заявлении", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Для малых и средних предприятий, ОКВЭД которых не попали в перечень пострадавших отраслей, программа реструктуризации также возможна. Единственным отличием будет уплата процентов в льготный период, говорится в сообщении.
Срок подачи заявлений на предоставление кредитных каникул установлен до 30 сентября 2022 года.
Правительство РФ ранее утвердило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В их число вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в списке — обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий. Всего в перечень включено более 70 кодов ОКВЭД. На кредитные каникулы могут претендовать заемщики, которые заключили договоры до 1 марта 2022 года.
 
РоссияМСП Банк
 
 
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